「今年會議議程緊湊，我方顧全大局，決定接受友邦及理念相近國家的建議，同意將我國友邦提案延至預定今年稍晚舉行的WHA實體會議再行討論。」

以上是針對今年WHA大會我國未獲邀請函，友邦提案也沒被處理一事，我國外交部所發表的聲明，儘管聲明後面段落仍然不斷強調國際有多支持多支持台灣。美國與馬爾他騎士團替我國講話，然而再多的文字都改變不了殘酷的現實：「蔡政府加入WHA的努力徹底失敗」。

最近幾個月，在帳面上防疫數字亮麗的大背景下，國內掀起一股替政府大唱讚歌的風潮，甚至還演變成網路募款去紐時登「Taiwan can help」這種不符合老美使用習性的英語廣告。一時之間台灣人簡直是以世界拯救者，正義的唯一聲張者自居。

雖然，挺政府的言論興高采烈，質疑批評政府之聲音卻因恐懼被圍剿而噤聲，但最終結果，還是與民進黨執政前三年結果一模一樣─去不成。這次，甚至連提案都沒提成。這在在證明這種清算鬥爭大聲吵的愛台灣手法，或許能贏得選舉，但踏出台灣島之外卻是行不通的。如今泡沫破了，就應該檢討，難道不是嗎？

面對殘局，政府以類似於「雖然沒參加大會，但是到年底再討論」、「國際支持大幅增加」的方式找下台階，試圖把失敗包裝成成功，但國際支持真的有明顯增加嗎？

先從美國以外的國家開始探討，這部分台灣並未獲得相比往年更多的支持者。舉一例舊聞，2006年5月18日，也就是扁政府時代，歐洲議會史特拉斯堡全會中，通過台灣參與世衛組織（WHO）緊急決議案，籲請執委會及會員國支持台灣申請成為世界衛生大會（WHA）觀察員。14年前的中華民國外交部有實力讓歐盟的主要決策機構，以機構的名義做出決議，呼籲會員國支持台灣，現在的台灣呢？在歐洲僅是獲得個別國家口頭支持我國參與WHA。無論政府自我吹噓如何響，今時就是不比往日。

即便是給足民進黨面子的美國川普政府，對台灣的支持也僅是口惠實不至。滿口挺台灣，但卻不願意替台灣提案。依據5月11日新頭殼報導，在立委兼國民黨主席江啟臣的逼問下，外交部長吳釗燮坦言，美國認為今年「不適合」由美國提案，應由我國友邦來提案。

而對於美國的口惠實不至，外交部也乖乖接受了，絲毫不敢有怨言。吳部長坦言「我國必須與美國、其他理念相近國家，討論他們認為最合適的方式。」、「若美國或其他理念相近的國家，認為今年還不適合處理的話，我方太強硬可能會有反效果。」

是的！吳部長完全沒說錯話！現階段確實是台灣需要美國遠多於美國需要台灣，我國不適合逼他們太緊。但正因為如此，我們不是就應該要清楚的認識到現實，歐美對我國僅是有限度支持，所以台灣的生存或發展，不能只仰賴美國善意，台灣需要自己自立自強去爭取世界的認同，美國絕對不會願意為了你台灣犧牲它自己的國力和資源的—這應該是常識，但卻是蔡政府支持者不願面對的真相。

今天是蔡總統第二任任期的第二天，未來還有1400多個日子。而僅僅不過再5個多月，美國就要選總統，以現在民調的趨勢看，川普連任的機率日益下滑。如果這位號稱史上最挺台的總統，能替台灣做的也只能到眼下這種近似於「出一張嘴」、「放煙火」的程度，很難想像傳統上較不反中的民主黨總統拜登上台，能給台灣更大的支持。

試問中國大陸若宣布中止ECFA，美國會馬上簽FTA給台灣？或強力動員美國企業來台投資？都不可能，即便是川普連任，高喊美國優先的川普都不會犧牲美國自己人的利益來經濟上扶持台灣的。川普都不會了，拜登更不會，到時候台灣還是要靠自己。

靠山山倒，靠人人跑，況且人還有可能連任失敗。民進黨的外交成果看似光輝耀眼，但再耀眼的煙火，都只會是曾經。蔡政府若要繼續誇耀外交成果，請快點與美國簽一個對台灣大有好處的FTA出來。現在經濟差，人民需要收入，請蔡總統幹實事，不要只講空話。

（作者為網路媒體工作者）