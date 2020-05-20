蔡英文就職演說前，美國國務卿蓬佩奧致電祝賀「蔡總統」連任就職。隨後，大陸國台辦、外交部、國防部與官媒接連發表聲明、社評，強烈批評外部勢力干涉，並稱將對美方錯誤行徑採取必要措施。昔有「日俄戰爭在中國」，目前則有現代版的「中美衝突在台灣」。

在中美戰略衝突加劇，雙方針對疫情調查、究責、索賠，持續擴大爭議與對抗之際，美方藉由蔡總統連任就職演說，刻意拉抬美台互動關係，打出「台灣牌」，挑動中美之間最敏感的政治神經。因此，激起大陸涉台、外交、軍事與宣傳部門，多管齊下，全面反撲。

從台美關係角度來看，蓬佩奧發聲明祝賀蔡總統就職，稱許美台「夥伴關係」，或參眾國會領袖透過視頻祝賀，這確是台美斷交41年來罕見的時刻。但美國這紙賀電的背後，究竟是美台實質關係昇華的徵兆？或是另一波外交災難的根源？蔡政府在歡慶之餘，不能不慎。

儘管蔡英文仍堅持維持現狀的政策論述，如持續遵循《中華民國憲法》與《兩岸關係條例》處理兩岸事務。但在中美戰略矛盾加劇的情勢下，蔡英文的演說內容已無關緊要，關鍵是在中美衝突升高的敏感時刻，台灣的「親美抗中」路線恐怕會演變成「中美衝突在台灣」的歷史悲劇。

蔡英文4年前並未接受國共執政時期取得的兩岸談判政治基礎「九二共識」，這次以歷史性高票當選連任，就職演說更不可能接受「九二共識」，同時她還重申不會接受北京當局以「一國兩制」處理兩岸問題的立場，這是蔡英文政府的底線，也是可預測性的政策表態。

這些屬於兩岸之間的歷史爭論，或國共之間的各自表述，或民共之間的政治分歧，北京仍有容忍空間，但涉及中美大國戰略，甚至上升至外部勢力干涉、國家主權和領土完整等矛盾，台灣處於兩大強權之間，如不能妥善應對，誤讀誤判，最後可能成為大國鬥爭的犧牲品。

從北京對美方刻意挺台的反應模式、聲明強度，以及當前複雜的外部形勢來看，中共近期會採取哪些反制策略，應是蔡政府國安團隊應審慎應對的重大挑戰。尤其，中美在台海、南海的軍事摩擦、甚或局部軍事衝突的概率激增，台灣更應慎防再度出現斷交案例。其實，北京方面已意識到，蔡英文對國防事務改革曾提到，未來戰力發展將著重機動、反制、非傳統的「不對稱戰力」；這預示著台灣在軍費有限、兩岸軍力對比懸殊的情勢下，這項台灣傳統防衛固守戰略之外的新方向，應是未來美台軍事交流與對台軍售的新領域。

蔡英文推動在立法院成立「修憲委員會」，這原是民主憲政發展常態，但因修憲議題動輒牽動國家體制，並與兩岸政治定位息息相關，尤其，台灣每逢修憲，勢必牽扯制憲，更容易激化統獨爭議並挑動兩岸對立。這項修憲新動向，也可能成為未來兩岸間的不確定因素。

中美兩國此起彼落的政經紛擾、戰略衝突、外交對抗，已成為影響世界政經秩序的主要變數。美中台三角關係的複雜變化，更成為最有可能引爆軍事衝突的導火線，台灣夾在強權之間的兩難處境，危機四伏，如何避免「中美衝突在台灣」，將是蔡英文最大的執政難題。

（作者為資深媒體人）