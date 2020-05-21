我此次參加政府，原抱著我不入地獄誰入地獄之旨，冀為各黨派參加之喤引。此種想法，事後雖已證明其有誤；但我的一片真誠，絲毫不雜入其他念頭，則敢誓言。然自我參加政府以後，國共間的不愉快事件，益層出不窮，兩方意見，愈離愈遠，聯合政府之成立，希望更渺。加以上開的誣捏事件，無風起浪，其具有政治作用無可諱言。

一線尚存 不容放棄

因此，我更心灰意冷，計在一念之間，一度向蔣主席，兩度向宋院長表示辭意，均被慰留。宋院長並力勸我勿對主席再提此意，以免誤會彼與我不能合作；惟彼亦具有辭意，一俟政院改組，自當助我擺脫。於是我的期望，祇寄在政院改組上，蓋我之從政，原為合作而來，自不便拆台而去；更因各黨派合作之望，一線尚存，不容放棄，尤其不願以我加入未久遽行脫離，益使各黨派不敢與國民黨合作也。

其實政治協商會議尚未解決之問題本不甚多，即如憲草之修改原則，大部已經政協及以後小組協議通過，其未解決者，各方意見相去原不甚遠，苟能相見以誠，不難片言解決。持此見解者不祇我一人，即民青兩黨及無黨派人士，亦多同此見解。但是憲草修改之最大關鍵卻在國民大會之召開。依政協的原決議，本應在三十五年五月五日召開制憲大會；而由於政協閉會後，國民黨提出重行考慮修改憲草之意見迄未獲得完整協議，是年四月間，蔣主席在渝召集留渝的各方代表，徵詢如期召開國大的意見，我和民青兩黨的代表，均認為為保持和諧起見，務須延期召開，以便到了南京後繼續尋求協議，我尤強調延期後不必定期召集，以留轉圜餘地，且不致再三改期，引起國內及國際的誤會。

可是復員東下以後，政協綜合組迄未能重開，七月某日政府突然頒發十一月召開國民大會之命令，此令之頒發大約係經國防最高委員會通過，而無須通過彼時的行政院。到了明令公布後，我才得知，已不及作其他的建議，但望在此數月內國共兩方能加緊謀致妥協之道，以免臨時又陷僵局。

可是時間過得很快，而妥協工作卻進行得很慢。轉瞬十一月已屆，在政府方面認為已一再改期，原冀各方可以參加，但對於人民方面，倘臨時又停開，或作無期之延展，似亦說不過去。據說，在召開的前夕，甚至開幕以後，還希望各方面都能參加。除民青兩黨業允參加外，並為共產黨保留其席次。這究竟含有多少誠意，我固不得而知。

但在會議中對於政協已商定之憲草原則，除在會後綜合組獲有重行修改之協議者外，雖經許多代表之激烈反對，政府當局仍極力維持原案，俾不因中共代表之缺席，而變更政協原議，也就是不願意增加國共兩方的裂痕。至於民青兩黨代表之肯出席，聞也經過許多考慮，其內幕我固不得而知，但從其中若干和我接近的兩黨人士閒談中，知其最後之允出席，恐怕也有些和我應允參加政府時的心情相似。

在這個制憲的國民大會中，不僅對於政協憲草之爭執至為激烈，甚至對於行憲時期之爭，也趨於白熱化。許多代表，據說如果國民黨當局不加壓力，很可能構成大多數代表，都想於此次大會中，一面通過憲法，一面根據憲法，立即行憲；換句話說，就是立即選舉總統和副總統。

中共撤退駐京滬代表

反對立即行憲者，理由也很多，而最重要的理由，即為此次中共並無代表出席，苟不顧一切，遽將總統副總統選出，則妥協之門將更緊閉；且此次通過之憲法既以政協決定之原則為依據，則政協另行決定之各方面合組的國民政府仍有實現的必要。我和民青兩黨及許多無黨派代表，反對立即行憲，實以此為主要理由，而國民黨中的開明分子也同此立場。記得最後一次的憲草一讀大會由我擔任主席，而將本屆國民大會決議改為純粹制憲之會，而將行憲之責委諸下屆國民大會。

制憲國大閉會後，在國民黨方面認為已盡了很大的委曲求全之責，在各小黨和若干社會人士，也認為出了不少斡旋的力。但是換一方面來講，共產黨卻認為政府不顧一切，召開國大、制定憲法，無異關閉了和中共妥協之門。

因此，在國大閉會不久，中共駐京滬的代表便開始撤退。那時候民青兩黨及無黨派人士仍在極力斡旋，希望挽回這一個加深破裂的局面。我因已參加政府，在中共方面或誤會我已經偏向政府方面，而失了原有的中立性。我不願在不愉快中更增不愉快，故背後雖與無黨派的莫德惠氏聯絡，提供意見，希望能打開僵局，本身卻不出席這些從事斡旋的會談。會談舉行的場所，通常在南京交通銀行二樓，因為錢新之氏係以政協第五方面的代表而盡地主的義務。到了最後一次會談，因為中共代表已經決定撤退，為著還想盡我們最後的責任，我也就不顧嫌疑，參加這次會談。

在會談中，周恩來氏剴切致詞，痛詆國民黨對於合作之無誠意，與之合作和參加政府之人終久要感覺上當，並朝著我說：「像雲五先生的參加政府，我深信他現在的內心也感著不好過。」這句話，無論是善意的忠告，或是惡意的諷刺，總使我內心大為感動。本來有許多想說的話，至此卻默默無言，此外在座各人或者有同樣的感覺，也都不說什麼話。於是這一場的集會，便成為政協最後破裂之會。?氏臨走和我們握手所說的「再會」二字，彷彿還在耳際，而情勢已經轉變到這樣了。

中共代表撤退了不久，政府正拉攏各黨派人士，打算擴大政府的基礎。但各黨派雖已參加國民大會，而對於參加政府還要考慮一下。適其前不久，上海方面物價暴漲，政府拋售黃金以期平抑物價的政策失敗，於是政府在二月十七日頒布經濟緊急措施辦法，凍結物價及工資，初時雖頗見效，但一月以後情勢又趨惡化。立法院要求行政院宋院長列席，以備質詢。我和財政部俞部長及中央銀行貝總裁，均被邀偕同宋院長列席；到了立法院，宋院長低聲告我，昨晚向蔣主席辭職，業已獲准云云。質詢後，宋院長起而作簡單的答覆畢，即發表其已辭職獲准，遂即退席。（待續）