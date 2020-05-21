無色覺醒》 賴岳謙：府院宮鬥洩密真相？深化民主打壓媒體？(圖/總統府提供)

歡迎收看《無色覺醒》第635集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「府院宮鬥洩密真相？深化民主箝制言論？」

日前有駭客自稱攻入總統府核心，公佈有關總統府與重要官員討論人事案的紀錄，之後還洩漏給部份媒體報導。此事一出，舉國譁然，對於總統府內的高級資安系統能遭駭感到不可置信。不過總統府卻對此事異常低調，僅不斷強調內容是經過變造，否定府院洩密一說。

弔詭的是，府院溝通渠道竟未使用國安單位所提供的系統。究竟國安單位與總統府之間信任是否存在問題？有無相關人員違反資安法？該案的主謀到底目的為何？多個疑問皆需等到有關單位調查後才能知曉。

洩密案爆發後，多位綠營民代紛紛親上火線，直指駭入總統府的是中國網軍，並認為是對岸蓄意趁總統就職前夕來破壞台灣內部的政治環境。然而，這樣的說法並不合理。若陸方駭客能攻入總統府並掌握機要文件，定會善加利用，豈可能冒然公佈，所以也能推斷出民代們的定調純屬空穴來風。

在洩密案件裡，最受到外界矚目的莫過於蔡英文的「打賴路徑」，這也讓去年民進黨總統初選之爭的議題再度浮上檯面。除此之外，NCC﹝國家通訊傳播委員會﹞的人事案件也吸引了不少眼球，因為爆料直指政府竟意圖安排特定人事入會來協助處理「特定媒體」。也就說那些看似立場中立的學者，恐怕都淪為執政黨打壓異己的「政治打手」，並不能發揮實際專業。

而且，當許多媒體還想再深入追蹤時，卻遭NCC嚴加警告而不得不中斷調查，難怪次事件也被外界稱為總統府版的「維基解密」。縱使有許多問題仍懸而未決，但若被紕漏的內容為真，蔡政府不僅有破壞新聞發展、打壓新聞自由的行為；在府院人事案上，甚至讓人有明朝「東廠」復辟之感。一旦自稱民主的台灣真淪落至此，台灣的民主自由還有什麼值得驕傲？……更多分析請看影片解說！