蔡英文總統520就職演說,提出了她心中未來台灣的發展方向,包括「和平穩定兩岸關係」、「積極參與國際社會」、「產業發展策略」等,理想非常崇高,但具體推動作法明顯不足。尤其是對台灣發展最為重要的兩岸關係,雖然是遵循四年前的基調,「盡力為兩岸和平穩定,做出最大的努力」,但對於如何維護兩岸和平穩定的具體事項,包括建立互信、擱置爭議、恢復協商,交流合作等重要議題,卻隻字未提,這應該才是蔡政府未來四年維護兩岸和平穩定最重要的工作。

首先,恢復兩岸協商互動的關鍵是「互信」,這是要靠長期良性互動而累積,就兩岸互信基礎「九二共識」而言,四年前蔡總統就職演說曾提到「1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維,進行溝通協商,達成若干的共同認知與諒解,我尊重這個歷史事實」。當時她如此闡述「九二共識」,仍然不被中國大陸接受,被認為是破壞兩岸互信的基礎,導致兩岸海基、海協協商管道中斷,此次就職演說隻字未提,相信在未來四年兩岸不太可能恢復協商及溝通管道。

原本蔡總統可以透過這次就職演說對中國大陸釋出和平的橄欖枝,卻輕描淡寫,避重就輕,雖然基調仍維持「依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律,處理兩岸事務」,但這四年的具體作法,卻沒得到中國大陸的信任,導致雙方關係愈來愈僵持。尤其是在這次演說中提到「兩岸人民關係條例」時,中文版與英文版並不同,英文是法律正式全名「台灣地區與大陸地區人民關係條例」(the Act Governing Relations between the People of the Taiwan Area and the Mainland Area)﹔如果蔡的演講能夠中英一致,講出「台灣地區」與「大陸地區」,應該是解開兩岸糾結的一個善意。

除此之外,蔡總統演講中提及「一國兩制」,她說「我們不會接受一國兩制,矮化台灣」,這是在上次演講未提及的,這可能與去年年初習近平在紀念「告台灣同胞書」40週年講話有關,猶憶當時執政當局回應,把「九二共識」與「一國兩制」劃上等號,其實台灣方面,無論朝野政黨,從未接受「一國兩制」,「一國兩制」是統一後,「九二共識」是統一前,兩者風馬牛不相干,不應混淆。

其次,就「積極參與國際社會」而言,台灣因應「新冠肺炎」(COVID-19)疫情成果得到全球的高度肯定,但想因此而重返「世界衛生大會」(WHA)卻仍吃閉門羹,相較於國民黨執政時期每年參與WHA,相信台灣人民都可以瞭解,在國際場合與中國大陸採取「仇中抗中」的方式,台灣實在無法「積極參與國際社會」,唯有發揮智慧,維持良性互動的兩岸關係,台灣才有可能「積極參與國際社會」。

第三,就「產業發展策略」而言,蔡英文提出的「5G時代」、「數位轉型」、「醫療科技」、「國防戰略」、「綠電與再生」等產業,確實非常符合當前台灣經濟發展之需要。但眾所周知,台灣經濟是以外貿為導向,再加上市場胃納有限,必須結合全球主要經濟體共同研發、共定標準,共同投資經營、共創市場、才能事半功倍。

當前中國大陸提出「新基礎建設」,發展的產業包括,5G、物聯網、工業互聯網、衛星網路等通訊網路領域,AI、雲端運算、區塊鏈等新技術領域,也涵蓋健康、資訊、數位等新興消費增長點,這些發展計畫與蔡政府提出的「產業發展策略」若合符節。如果兩岸能優勢互補,強強合作,以台灣的科技創新、人才培育、經營管理、資金通路等優勢,再加上中國大陸廣大市場的支持,以及歐美日先進國家的合作,未來發展前景可期。

尤其最近中美貿易衝突未歇,美國拉攏台積電赴美投資,同時對大陸通訊巨擘華為祭出封殺,而中國大陸也已爭取到台積電在南京設廠,可見台灣企業受到中美兩大經濟體的信任,而且台灣在智慧財產權保護上已相當成熟,可以扮演「經濟合作平台」與產業供應鏈的關鍵角色。另一方面,美國的通訊巨擘蘋果公司,其營運模式是在美國研發設計、台灣製造部分重要零組件,最後由台商在大陸組裝,行銷全世界,美台中合作,形成完美的產業鏈,各取所得,台灣也是平台的關鍵。如果蔡政府能兼顧台美與兩岸關係,讓台灣企業能有和平穩定、公平有效的投資經營環境,相信這些核心戰略產業未來會有更廣闊的發展空間。

總而言之,蔡政府未來四年最重要的工作就是遞出橄欖枝,建立兩岸互信,維持和平穩定,並在此基礎上,進一步尋求互利合作的空間,在美中台三方之間扮演平台橋樑的角色,發揮潤滑劑的功能。

(工商時報)