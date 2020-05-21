眾所矚目的蔡英文520總統連任談話已揭曉。這一天，蔡總統不僅重新兼任黨主席，以確保未來4年黨政能夠協調同步，也將正式開啟她的第2任期。

然而，面對美國年底選舉可能進一步加劇的中美戰略對抗態勢，兩強於亞太周邊區域的軍事角力，兩岸既有僵局未解乃至猜疑更深，以及因全球新冠疫情所引發的各種政軍經社連動效應，未來4年正如蔡英文就職演說結論所述，「在這樣艱鉅的時刻，承擔中華民國總統的重責大任，我心中的壓力多過喜悅。」

以傳統美中台不等邊三角分析當前情勢，仍有其一定的參考之處，尤其自從川普政府上台以來，美國為了遏制中國的發展與崛起，進一步強化了對中遏制戰略，同時要求、施壓其盟友配合各項行動。而位居第一島鏈樞紐位置且與對岸存在政治分歧的台灣，要完全不被捲入自然很難。

面對此一百年變局與現實挑戰，夾存於中美兩強之間，台灣的選擇與迴旋空間確實相當有限。但台灣是否完全沒有絲毫自主餘地，兩岸關係是否必然走向進一步對抗，乃至最終以戰爭悲劇收場，除受制於來自第三方等外部因素的影響外，更根本或取決於兩岸執政當局在此重要關鍵時刻的戰略抉擇。

若借引中共領導人習近平說過的話「歷史是出卷人，我們是答卷人，人民是閱卷人」，換言之，兩岸最高領導當局此刻如何應對當前挑戰，是他們必須各自或共同完成的重要答卷，而兩岸黎民蒼生也將共同檢視，並承擔北京與台北領導人答卷的後果。

面對美方的拉攏與爭取，台灣必然只能把握機遇，爭取提升台美關係的改善，以求自身強本與生存之道。但這絕不意謂民進黨政府已經放棄尋求兩岸關係的改善，或已決定毫不保留地加入國際反中的行列，或如對岸某些人士、媒體有關台灣已成為「馬前卒」的汙名化指控。

國安局長邱國正5月7日在立法院備詢時，當被問到新冠肺炎疫情加強美中對峙局勢，呈現新冷戰格局，以及美中新冷戰可能衍生代理人戰爭，屆時台灣是否可能成為代理人時，邱局長明確表示：「無論何種情況，我國都要趨利避害，絕不能捲進去、也沒條件捲入大國紛爭。」

此外，蔡總統520談話以「和平穩定的兩岸關係」為標題，除了重申將繼續致力維護兩岸的和平與穩定，也再次提及持續遵循《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》來處理兩岸事務，並期待兩岸雙方共謀長遠相處之道，避免對立與分歧的擴大。至於總統再次提及的台灣相關現行規定，相信對岸涉台學者都很清楚其中兩岸政治連結的特殊意涵。

台海的和平穩定，兩岸人民對美好生活的共同嚮往，本應是所有兩岸工作者的初心，以及真正的出發點與落腳點，若一味流於本本主義與形式主義，執迷糾纏於特定政治符號或標籤化名詞，眼裡卻已全然沒有「人民」其實才是吾等真正終極關懷之所在，這難道不是一種政治異化與迷失？

「不謀全局者，不足謀一域」，值此全球變局與歷史關鍵時刻，蔡總統談話提出致力維護台海和平穩定的戰略保證，也期待北京最高領導當局能有明智的回應，避免戰略誤判。

（作者為兩岸政策協會祕書長）