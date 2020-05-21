520蔡政府的第二任期正式展開，不過就在就職典禮的前夕，總統府卻驚傳資安漏洞，疑似內部文件遭駭客變造外流，引發社會一片譁然。理應戒備最森嚴的政府機構，怎麼也發生這種問題。讓人不禁想問，「唐鳳在哪裡？」

事實上，在世界各國都驚艷的「口罩實名制」之後，政府後續各項政務理應也需要數位和科技長才，來更加完善其政策。包括中央地方吵成一團，各部會推來推去的各種紓困方案，再到這次總統府的資安危機，都沒有看見唐鳳的身影。520之後新任內閣就要上任了，其中科技部長陳良基的離職格外引人注目。跟一些所謂「被撤換」的部長不一樣，過去3年來深耕基礎研究、推動創新創業，並積極推動科技人才培育的陳良基，是業界都相當信任的領導人物。如今自願「掛冠求去」，也不免讓人猜想他沒有繼續留任的原因。

蔡總統在就職演說中花了很大的篇幅多次提及台灣接下來的產業轉型和產業發展。大家也都知道，科技、資安、5G、AI 等才是台灣未來最有希望與世界一搏的領域。但我們真正的科技人才有沒有辦法在現在的政治環境出頭，並敦促台灣成功轉型才是往後的決勝關鍵。當疫情過後，我們能不能維持現在防疫工作領先全球的驕傲和成果，繼續在經濟和民生更上一層樓？

台灣這次的防疫工作做得好，是因為記取了17年前SARS的慘痛經驗，才能在防疫初期迅速防堵，避免進一步的病毒危機。然而隨著全球疫情趨緩，接下來對台灣的考驗，尤其是對中央流行疫情指揮中心來說，「當初知道怎麼收，現在知不知道怎麼放？」連續十多天的零確診案例，固然令人放下心中的大石，但是看著每天的記者會，都為了慶祝當天零確診而變出不同的花樣：龍虎石斑、蓮子、玉荷包。當然可以說是緩解民眾緊張的情緒，可是除了與大家同樂之外，接下來將影響民眾甚鉅的經濟回溫，似乎也該著手進行。套句陳時中在連續第13天零確診的記者會時，以農民送來的玉荷包比喻，說希望未來我們的病例數像玉荷包一樣「有很多零」。

雖然這段時間以陳時中為首的「防疫5月天」，真的很辛苦地替民眾把關。不過回歸理性，其實為台灣百姓鞠躬盡瘁是他們的份內職責所在。在就職典禮時，雖然以奧斯卡或是金馬獎的頒獎典禮規格向他們致敬，但以往後的現實考量，尤其世界各國都蠢蠢欲動，我們也該思考下一步的解封和復原，又該如何進行。只希望連續第13天零確診的記者會上，「有很多零」的說法真的只限於疫情的控制，而不要觸我們辛苦果農的霉頭，更不要讓我們未來的經濟發展只有「很多零」。

（作者為口譯工作者）