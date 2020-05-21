自1979年斷交以來，這是第一次美國國務卿電賀我國總統就職，難怪大陸國台辦發飆，表示「將有以報之」。就在520前幾天，也是有史以來第一次，美國對台灣施加壓力，要求台積電到美國設廠。在大陸國台辦暗示不主動終止兩岸「經濟合作加構協議」（ECFA）之後，蔡英文總統在中華民國憲政史上第一次於就職演說中宣示要修憲。這3個「第一次」注定兩岸關係在未來4年必然驚濤駭浪，動盪不安。

在全球新冠病毒疫情期間，各主要國家都決定將公衛、醫療、高科技、工業網路、資訊安全、電腦、航太等產業掌握在自己國內或在可控的「理念一致」國家之內。

在安全與可控的大前提下，不僅美、日兩國鼓勵部分產業撤出中國大陸，也鼓勵蘋果電腦、公衛、醫療、汽車、食品加工等產業移往印度、越南等地，減少對大陸的依賴。這也是為什麼與五角大廈有密切合作關係的台積電在美國壓力下遷往美國，為美國量產5奈米晶片。台灣在半導體、晶片、資訊、網路安全、醫療、公衛產業的優勢，不僅促成台美在公衛與醫療對話與合作層次的提升，也讓美國體認必須與台灣在高科技產業加強合作。

美國國務卿蓬佩奧突然電賀蔡總統就職，出乎北京意外，認為是接近踩紅線之舉，揚言會採取報復行動，對象當然不是美國，而是台灣。台積電赴美設廠與大陸國台辦對台商台企示好，不無連動關係，即華府與北京都想拉攏台灣的高科技產業，以加速他們在後疫情時期的經濟復甦與國家安全。國台辦的提早表態讓台北吃了定心丸，不僅以高姿態提出「和平、對等、民主、對話」與「中華民國台灣」，而且還以修憲威脅對岸。另一方面，除了在ECFA問題上並未完全說死之外，大陸還有外交戰與東沙島海域軍演作為「後著」。

顯而易見，在川普總統尋求連任的這段期間，台灣將成為美國手中最好用的棋子之一，如果他連任，台灣仍可能是他與大陸打貿易戰與科技戰的重要籌碼。倒是台灣國安高層必須注意，若是民主黨拜登入主白宮，我國應及早擬妥備案。

儘管大陸《環球時報》社論「讓台灣邦交國基本歸零」的狠話未必說到做到，但是我國外交部的回應「一個都不會少」卻也為識者所笑。美國就算出盡工具箱中的法寶，也不太可能幫台灣參加國際組織與維持邦交國數字。這從美國力挺之下我國仍於2019年9月連續在所羅門群島與吉里巴斯折戟，以及這次美國施出渾身解數台灣仍在「世界衛生大會」門外，可以看出美國有心無力。

最近，美國機艦繞台逐漸成為「新常態」，讓台灣人安心不少。但是，真正的考驗是人民解放軍8月東沙島海域軍演期間，美國海空軍是否會在鄰近海域巡弋、巡航並就近監視。美國在過去半世紀不到時間，就有兩次出賣盟國與盟友的紀錄，一次是1975年的南越，一次是2019年的庫德族，他們還不只是美國的馬前卒，更是與美軍並肩作戰、浴血沙場的戰友。

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）