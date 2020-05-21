針對兩岸關係，蔡英文就職演說中並未多所著墨。她重申「和平、對等、民主、對話」八字箴言外，也強調「不會接受北京當局以一國兩制矮化台灣，破壞台海的現狀，這是我們堅定不移的原則。」換位思考，未來4年兩岸關係走向，應該是戒慎恐懼的悲觀。

第一，過去4年，蔡政府是否持續維持台海和平穩定現狀？這涉及九二共識的問題。九二共識其實是一傘型的包裹概念，這個包裹概念涵蓋了92年李登輝掌政期到08年間兩岸斷續溝通對話的基礎，也是08年到16年兩岸簽署23項協議的基礎。而兩岸24年來對話的基礎，也正是兩岸共創穩定和平的根本原因，蔡英文上台後，一斧頭砍掉了兩岸對話的基礎，別說對岸不相信台灣有對話的誠意，蔡所謂的維持台海和平也就成了一張空白支票。

第二，過去4年蔡政府的所作所為，特別是香港反送中、總統大選期間的冒牌共諜王立強案、立院倉促通過《反滲透法》以迄新冠疫情期間蔡政府操作網軍霸凌譚德塞、附隨川普羞辱世衛組織，連北京都不只一次指摘台灣「以疫謀獨」了，又豈能相信520後的蔡政府「疫後謀和」呢？何況，無論任何形式的台獨，一直都是北京心頭最痛最恨的那一塊。

第三，蔡表示將「持續遵循《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》，來處理兩岸事務」。北京不傻也不癡，眼見民進黨又是主張護照更名、華航正名，美國國務卿蓬佩奧的賀電都大剌剌稱呼蔡為台灣總統了，而兩國論的起草者又在就職演說中表態啟動修憲程序，這叫北京方面如何能相信蔡政府的表裡如一呢？

第四，蔡英文宣稱「一國兩制矮化了台灣、破壞了台海的現狀」。上世紀80年代鄧小平提出的一國兩制，像是觀世音菩薩套在孫悟空頭上的緊箍咒，迄今讓台灣朝野頭痛不已，也進退兩難。換個角度看，北京高唱一國兩制已有30個年頭，30年來台海的現狀並未因此而改變，至少在2016年前，台海的現狀依然穩定。台海現狀真正有所改變，不在一國兩制，而在蔡政府否定了九二共識。

同樣地，一國兩制有沒有矮化台灣呢？所謂矮化，應是指不被承認為一個主權國家和無法參加國際組織。但稍有常識者皆知，早在中華民國退出聯合國之際，中華民國就已經不被許多國家承認為一個主權國家，也「被退出」了國際組織。換言之，台灣的被矮化根本與一國兩制無關，反倒是在馬政府期間，「中華‧台北」還有機會參與世衛大會和國際民航組織的會議。

換位思考，如果你我是北京的決策者，又將如何看待未來4年的兩岸關係？會不會在中美衝突加劇的時刻先發制獨？海峽兩岸穩定的「不統、不獨」現狀，關鍵因素還在於穩定的中美關係。如今，中美關係失穩，川普躁動，難保不會在失穩失衡的中美關係上，添上最後一根稻草。蔡政府準備好了嗎？

（作者為資深媒體人）