當年讀研究所的時候，有機會到南京大學交換學生一學期，是一段寶貴而愉快的人生經歷，其中有幾件關於兩岸差異的趣事，至今印象深刻。

在南京時，我有個當地的好朋友，我們兩人經常討論兩岸話題。彼此有時候會因為意見不同而有「激烈討論」，不過交情反而越來越好。有一次竟然用手機簡訊跟他辯論，究竟是繁體字或簡體字比較優越的問題（當時還不流行智慧型手機），我傳繁體字，他傳簡體字，一封又一封簡訊，你來我往。

習慣簡體字的閱讀

他之後傳來一封簡訊，有點哀怨地說：「你沒發現我用繁體字傳短信（即簡訊）嗎？」我愣了一下，因為我真的沒意識到他用繁體字。其實上大學後，因為讀文科的關係，我們常有看簡體字論文的機會，雖然讀簡體字不成問題，但對台灣人而言，時常會覺得「卡卡的」，閱讀速度不如看繁體字這麼流暢。可是直到此刻我才發現，雖然有些簡體字，我還是看不懂（不過從前後文大多猜得出來），但已經不知不覺習慣簡體字的閱讀，甚至潛意識分不出兩者分別了。

我雖然很快適應在南京的生活，但是說實話，始終吃不習慣當地食物。有一次在學校附近，竟然發現有賣「台灣便當」的小館子，便興沖沖跑去吃，不過進門一看到菜單──「西紅柿雞蛋打鹵飯」、「酸菜魚片打鹵飯」等，我心中一頭霧水，這是台灣便當！？

跟店家攀談才知道，原來他們是江蘇南通人。雖然號稱是「台灣便當」，但畢竟是賣給南京人吃的，並不是專賣給台灣人吃的，口味自然就在地化了。跟當地食物的重口味相比，這家小館子的食物比較甜，台灣人會覺得好吃；後來跟福建同學聊天，才得知台灣人跟福建人一樣，口味偏甜。每當我想念家鄉味的時候，還是忍不住去吃這家南通人賣的「台灣便當」。

南京一別已多年

那個學期在南京的收穫很多，包括鍛鍊酒量。我原本在台灣很少喝酒，現在的酒量，完全是在南京被當地師友訓練出來的。回到台灣後，有一次得知吳教授從南京來台北訪問，我抱著興奮的心情跟他見面，因為時光匆匆，南京一別已是四年。吳教授邀我入座一起用餐，帶我跟其他師長敬酒，一杯又一杯；突然間又想起那個學期，幾乎每個禮拜都被南大師友請吃飯，席間暢飲啤酒，醉醺醺走回學生宿舍的日子。

太多精彩的回憶

那個學期在南京讀書，充滿太多精彩的、浪漫的、瘋狂的回憶，經歷的許多事情，我都是抱著「這將是我人生的第一次，也是最後一次」的心情，非常珍惜地去體驗與感受，然後埋藏在心底。

有一次偶然聽到方大同的音樂，又勾起了那個學期的南京記憶。因為在南京的時候，幾乎每天在宿舍聽方大同《橙月》專輯的歌。因此，方大同的音樂對我有了不同的意義，我的QQ與微博頭像，都是《橙月》的專輯封面，那張方大同的半身照，甚至每一次去KTV，都會點方大同的歌──這是我紀念那段永遠青春的南京記憶的小祕密。

（路向南／台北市）