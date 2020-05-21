在520的就職演說中，蔡英文延續她一貫的空虛、高調、冷漠的性格，展現一個冷酷的執政者，面對嚴峻的兩岸情勢和不斷下滑的經濟頹勢，絲毫不念民生疾苦，卻只想自我誇耀的虛妄作風。令人慨嘆！

人人皆知蔡英文是「空心蔡」，這篇演說的主要特徵也正是「空虛」。它表現在下面的文字上：

一、她說：「我要謝謝每一位在防疫初期，在藥房排隊的台灣人民。謝謝你們的耐心，以及謝謝你們對政府的信任。…保持公民的美德。」但究竟是什麼樣的信任和美德，她卻故意不明說。為什麼？因為心虛，因為排隊的台灣人民信任「無能」的政府，把本來可以充足分配的口罩當成送人禮物，送給外國政府，希望能換取支持、參與WHA會議。結果卻是，不但各主要大國都沒有真正的支持台灣回到WHA，還因為官員的多言賈禍，得罪了非洲國家和國際組織的領袖。但是上面的這段話，在烈陽下辛苦排隊買口罩的老百姓卻聽懂了，瞭解其中的微言大義是：「對不起，大家辛苦了，送禮白送了，回到WHA的任務也都失敗了，至於責任，就不要追究了，好嗎？」

二、她說：「台灣不僅挺了過來，經濟成長更回到四小龍的第一名」。根據國際貨幣基金（IMF）2019年公布的各國平均國民所得數據，在東亞四小龍中，新加坡排名第8（63987美元）、香港排名13（49334美元）、韓國排名27（31400美元），台灣排名落到34（24827美元），明明是排到四小龍的最後一名，而且只及新加坡的38%、香港的50%、韓國79%，但她竟然敢說「回到四小龍第一名」。你只能嘆氣：「天哪，她真是玩弄文字遊戲的高手，硬把最後一名說成了第一名」！

三、她說：「台灣要發展結合5G時代、數位轉型、以及國家安全的資安產業。我們要全力打造可以有效保護自己，也能被世界信賴的資安系統及產業鏈。」誰都知道，中國大陸是目前全球5G產業的領頭羊，也是美國的頭號對手，大陸目前在5G的基本專利數量占全球27%，居世界第一；而台灣的資安產業對大陸的依賴又是既定的事實。但她卻說，要「有效保護自己」，這究竟是不是「要與中國大陸脫鉤」，「並向美國靠攏」？如果真的是，請明白的提出風險分析和成本考量，並要求民間企業全力配合，若虧損則由政府負責買單，這才是「責任政府」與「責任政治」。

四、她說：「過去4年，我們盡力為兩岸和平穩定，做出最大的努力」。這是眾人皆知的笑話！事實上，在蔡英文執政期間，正是從1987年台灣開放大陸探親以來，兩岸關係最壞的4年。其中關鍵因素就是蔡英文本人的高傲、冷陌與無知。她不但否定「一國兩制」、拒絕「九二共識」，現在還想進一步宣布推動修憲，企圖製造兩岸間新的紛爭，如果我們再聽任她將兩岸關係進一步惡化成「敵對關係」，將兩岸同胞的民族情感撕裂成「、仇情、」，那就真的是兵戎相見、萬劫不復了！

這是台灣民主的悲哀，也是全球中國人的大不幸。面對蔡英文空虛的演說，我們只能哀嘆、搖頭，並加深自覺和警惕！

（作者為新黨黨主席）