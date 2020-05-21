美國經濟因新冠疫情延燒而受到沉重打擊，川普希望早日解封讓民眾重返工作崗位，地方政府卻大唱反調，擔心過早重啟經濟活動將遭到第二波疫情衝擊，中央地方不同調，原本搖搖欲墜的美國經濟顯得更脆弱。最新公布4月非農就業與失業率數據，證實了這一點。

美國勞工部統計，4月非農業就業人口銳減2050萬人，創下有紀錄以來單月最大衰退幅度，失業率飆升至14.7%，是1930年代經濟大蕭條以來最高，加上早先公布的負4.8%經濟成長率，美國經濟危殆已遠超出眾人的想像。美國聯準會甘冒資產負債表大幅膨脹風險，執意推出無限量QE，甚至突破過往底線，從5月12日開始透過次級市場企業信貸機制，大量買進公司債ETF。

失控的疫情、急墜的經濟，宣稱任內經濟表現史上最佳的川普老臉掛不住，決對大陸開刀，採取包括經濟求償及關稅報復等手段，甚至威脅與中國斷絕關係，希望轉移外界對美政府處理疫情不當的注意力。與川普同一戰線的共和黨議員，打算聯袂推出《阻止源於中國的病毒性傳染病法》、《新冠病毒究責法》等針對中國的法案。透過向大陸施壓，讓美國得以對大陸求償因疫情造成的經濟損失，甚至藉此實施更為嚴厲的經濟制裁，如凍結大陸企業及個人在美資產、限縮美企向陸企貸款、撤銷陸方簽證等。

原本劉鶴與萊特希澤及梅努欽通過電話後，市場認為中美第一階段貿易協議有機會重新協商，但立即被川普強力否認，表示完全沒有興趣，甚至在推特上發文，宣稱100個貿易協議都無法彌補此次疫情造成的損失。另一方面，面對美方愈來愈強硬的措辭與舉動，大陸也不甘示弱，除了透過外交體系嚴正反駁與回擊外，市場也陸續傳出陸方可能利用拋售美債、關稅報復及限制關鍵原料出口等措施加以反制。種種跡象顯示，新冠疫情對經濟的劇烈衝擊，讓中美雙方的嫌隙愈來愈深，彼此報復的可能性也大幅提高。

這顯然不是全世界想看到的發展結果，尤其是在疫情持續衝擊經濟的當下。IMF總裁喬治艾娃大聲疾呼，疫情對全球經濟打擊遠比預期嚴重，希望中美雙方能有所節制，不要再度引燃貿易戰，不然全球經濟恐怕會更加向下沉淪。確實，無論是從自身經濟發展或是國際輿論的角度來看，大陸不需要、也沒必要採取硬碰硬手段，來回應美方的挑釁。

當然，不跟美方正面衝突，並非順從挨打。相反地，可以拐個彎，用更宏大的策略爭取世界支持，以軟性的態度、硬性的作為回應美國。也就是說，針對美方步步進逼，陸方身段可以放軟，用「更開放的貿易」訴諸國際輿論，對「美國第一」形成壓力。知名經濟學家張五常針對新冠疫情帶來的經濟困境，提出一個非常有趣的解方，就是在排除科技產品與奢侈品的前提下，大陸可以主動與其他國家洽談相互零關稅。他認為，現今全球外貿主導權力在大陸，如果大陸提出互相零關稅，沒有哪個國家會拒絕。這樣的做法，不只可以有效排除貿易障礙，也可以帶動各國的生產活力，進而刺激消費與投資，避免1930年代經濟大蕭條歷史重演。換句話說，想要讓經濟重新步上復甦軌道，就必須盡快恢復各國的貿易往來。

暫且不論張五常論點實際操作上是否會有困難，但他確實點出一個回應美國經濟報復的可行方向。亦即，在川普還想重啟貿易戰、加徵關稅之際，大陸應反其道而行，積極與他國協商商品與勞務進出口的零關稅協定。即便大陸國內相關產業可能會受到衝擊，但至少有兩大好處，一方面，呼應IMF不要重啟貿易戰的訴求，獲取國際好感。另一方面，加強與美國以外其他國家的經貿連結，減低美國經濟制裁的傷害（如果真的發生）。

「他強由他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江。」因疫情而成為眾矢之的的大陸，金庸膾炙人口的名言堪為借鏡。畢竟，疫情緊張的當下，各國想看到的不是以鄰為壑，而是互利共生。