新冠肺炎重創全球經濟，美國確診與死亡人數高居全球之冠，很難想像，短短幾個月，新冠疫情奪走美國逾9萬人命，超過越戰期間美軍受難人數，前總統歐巴馬忍不住炮轟總統川普沒做對事，才導致疫情如此嚴重。

美國新冠疫情自3月起大爆發，川普政府錯失許多超前部署的時機，不僅不自我反省，還把炮口對外，強烈指責世衛組織與大陸。不過，這些舉措也突顯川普的防疫措施亂無章法，言詞前後矛盾的亂象。

川普可能患了失憶症，今年1月底，大陸針對武漢施行大規模封城，川普曾經6度公開稱讚大陸防疫措施做得很好。幾個月後，他翻臉批評大陸隱匿疫情，要求世衛組織調查，否則將退出世衛並停止資助。不過，大陸、俄羅斯與歐盟聯合通過歐盟版提案，強調此時應把重心放在抗疫與支授弱勢國家，顯示美國已被孤立。

國家面臨重大危機時，正是對領導人的考驗。美國目前每天檢測量約30萬人次，遠低於科學家建議安全解封前理想檢測量90萬人次。美國迄今逾158萬人次確診，川普相當自豪，吹噓這是榮譽勳章；殊不知，如果以每千人檢測量做為比較基礎，美國每千人僅36人接受採檢，國際排名第16，遠低於冰島、丹麥、以色列、德國等。川普的離譜言論，立即遭輿論糾正。

面對新冠病毒，川普政府防疫措施荒腔走板，歐巴馬指責現任政府防疫漏洞百出，許多作法相當自私，只管自己，不管別人，這樣下去絕對會是災難。歐巴馬的批評一針見血。新冠病毒橫行全球，沒有一個國家可以獨善其身，川普寡廉鮮恥、偏狹傲慢、唯我獨尊的價值觀，完全禁不起考驗，也斷送美國做為世界龍頭的地位。