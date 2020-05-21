總統府被匿名信爆出一連串「蔡鬥蘇」「蔡打賴」的宮鬥戲碼，揭露蔡政府與綠營內部血淋淋的鬥爭陰謀，儘管府第一時間就說是駭客偽變造，但拿爆料文件與實際發生的事件對照，愈來愈多人相信這不是黑函而是吹哨。

上周五下午3、4點，主跑總統府的媒體陸續接到署名「ser lo」寄出的「宮鬥劇上：無情的蔡英文密謀賴清德」郵件，多數記者都認為帶病毒或是釣魚信，並未打開夾帶的附檔。

直到當天傍晚有人打開附檔，在媒體社群詢問「有沒有人收到一封奇怪的信？」才知道原來大家都有收到，正當討論當中，「ser lo」傍晚5點23分，又寄來第二封信「無德的蔡英文，密室協商來分贓」。

由於正逢內閣改組期間，府線記者都為了跑內閣人事焦頭爛額，看到這封信非常驚訝，因為內容與媒體問到的內部人事消息幾乎吻合，但黑函揭露了更多討論過程、謀略與算計。

總統府當天晚上也獲知這兩封信的存在，並在深夜發出澄清強調「經瞭解該信件為偽變造之文件，內容臆測拼貼非屬事實」

隔天16日上午11點15分和11點30分，「ser lo」再寄出「繼續v和「無主旨」兩封信，前者夾帶「蔡英文總統分贓姐夫劉錦添好友」的多個附檔，以及「打賴路徑說明」。

值得注意的是「繼續v這封信，7個附檔全是表格，裡面是來自民進黨及民間友好人士推荐到各部會擔任官員的人選，不僅有人名、電話還有email，因涉及個資，這部分媒體均未公開。

黑函內容經媒體大肆報導，總統府一方面報案調查，一方面帶風向，強調這是駭客進行的「認知作戰」，藉由真真假假的訊息混淆認知，還說黑函會到罷韓投票為止，目的很簡單「就是要搞到你天下大亂」，硬是要把駭客與阻止罷韓扯在一起。

其實媒體每天收到的黑函不知凡幾，這批「黑函」所以受到關注，是因為其中提到內容太過真實，且涉及的人物細節絕非如府方所言，是對岸駭客可以變造。

包括蔡英文透過陳其邁、洪耀福等人，大鬥蘇貞昌，以及兵分八路，利用挺英立委、親綠媒體、網路社群、黨外親英人士，在黨內施壓、網路和輿論帶風向，硬是把當時民調最高的賴清德拉下馬，其中幕僚各角色任務的分工、彼此間的互稱都是真的，也不是「局外人」有能力變造。

此案在檢警介入後，「ser lo」已遭封鎖，究竟府方是阻擋了駭客造謠，還是阻止了真相繼續流出，外界已無從得知，但只要府方不拿出「被駭」的真正文件，就永遠無法為宮鬥案釋疑。