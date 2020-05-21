蔡英文總統連任就職演說在「國家建設工程」四大面向中，用最大的篇幅先談「產業與經濟發展」，然而，通篇說法避重就輕、不接地氣，因為完全看不到兩岸經貿往來對台灣經濟成長的貢獻，以及大陸市場對台灣未來發展的重要性。

4年前，蔡總統在就職演說中強調，要推動「新南向政策」，以「擺脫以往過於依賴單一經濟體的現象」。4年下來，台灣對大陸出口在總體對外貿易出口的比重，一直維持4成左右，兩岸貿易順差對台灣GDP的貢獻度總在15%以上。新冠肺炎疫情爆發以來，兩岸貿易依然增長，對大陸出口占總體出口的比重更創了新高。這些事實不面對，如何接地氣地規畫台灣的產業和經濟發展？

再談「新南向政策」，喊得震天價響，結果卻是雷大雨小。這4年來，台灣和東南亞國家的經貿往來幾乎是原地踏步，反而是中國大陸和東南亞國家的經貿往來突飛猛進。以中國大陸為核心的東亞區域經濟板塊，將會在全球脫鉤的聲浪中，形成人口最多、品項最全、成長最快的區域生產網絡，RCEP的啟動更會加深這個生產網絡的融合發展。台灣即將成為這個經濟板塊的門外孤兒，這個邊緣化的重大危機該如何面對與突破？在蔡總統的演說中，我們看不到應有的著墨。

蔡總統的產業發展策略首先提到要用國內需求來帶動產業發展，相信許多企業家看了之後只能搖頭嘆息。台灣的市場規模如果能成為產業發展的基礎能量，就不需要像過去這麼辛苦地開拓海外市場。以對外貿易帶動產業和經濟發展，是規模較小的經濟體無法逃脫的宿命，也是順應經濟規律必須依循的法則。想要用政治操弄對抗經濟規律，傷害的是台灣有限的經濟動能，受害的是台灣眾多的庶民百姓，吃香喝辣的綠營權貴們，真的有為民眾著想嗎？

蔡總統雖然表示要尋求兩岸的和平穩定，但實際的戰略規畫恐怕還是往「聯美抗中」傾斜，問題是，如此的規畫是不利於台灣產業和經濟發展的。台灣對大陸和香港的出口是對美國出口的3倍多，大陸每年新增的經濟量體是美國的兩倍以上，台灣的經濟出路到底是在一衣帶水的海峽對岸，還是遠隔重洋的美國，還不夠清楚嗎？不肯面對現實，無法接上地氣，台灣是不會有出路的。

（作者為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授）