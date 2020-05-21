蔡總統洋洋灑灑近6000字的520就職演說，引軒然大波。令人相當意外的是，過去最被關注的兩岸議題並非焦點，反倒是天外飛來一筆的修憲工程，成為當前政壇討論熱度最高的話題。

雖然蔡的修憲計畫並未談及最為敏感的國家與兩岸定位，不過從近來台獨基本教義派士氣高昂的情況來看，已有不少獨派公民團體開始呼籲要制定新憲，台獨建國勢必在修憲過程中會被提及。特別是辜寬敏日前已進行連署提案制憲公投，倘若通過，則將於明年投票。蔡的做法即使看似保守，在現階段卻能安撫到獨派的情緒，並使之雀躍振奮。

然而從政大選研中心2019年的調查，獨派比例僅27.3%，而有57.6%支持維持現狀來看，獨派美夢必然夢碎，修不了憲，公投也無法過。

不過在獨派可能成為最大輸家的同時，蔡卻已然立於不敗，並或將成為最大贏家。一方面開啟修憲話題，讓獨派亢奮；另一方面，又藉民意之手，打醒獨派的春秋大夢，化解內部壓力。最後，蔡更可以推動虛級化、舊瓶裝新酒，或是直接廢除考試院與監察院，讓五權變三權，降低《中華民國憲法》的大陸性，成為正名制憲失敗的安慰獎。

事實上，早在2月新國會上任時，民進黨團總召柯建銘就曾表示一切修憲都是從中央政府組織開始談，520後由總統主導。3月底討論18歲公民權議題，柯更是強調修憲終局之戰不能迴避五權變三權，不可能只講投票年齡下降。顯見綠營層峰對此早有預謀規畫，絕非臨時拋出的議題。

倘若從蔡英文進入第2任追求歷史定位的角度來看整個修憲操作，事實上，更可清晰地看到蔡的完整戰略，也就是台獨工程中繼者的角色定位。蔡知道目前或是任內的國內外局勢，在客觀上並沒有實現中華民國台獨化或是台獨建國的條件，因此對蔡來說，其任務就變是為後繼者創造更有利條件，最終完成台獨工程。從這個層次來看，蔡確實是李登輝當之無愧的傳人。

蔡啟動修憲議題，其實也正式宣告台獨要跟中共拚定力、比氣長，展開一場漫長的競賽。因為雙方都陷入台獨做不到，但武統代價大的僵局。

紅綠對決，對國民黨來說，更是不得不面對的困境。因為綠的不當你是對手，紅的也不當你是溝通管道，藍的兩岸角色確實愈加邊緣化，因此兩岸論述與定位，必須進行調整。

進一步來說，過去國民黨以「一中各表」作為官方論述，雖說是兼顧國際法、憲法與兩岸實務各面向的經典之作。然而隨著兩岸國力失衡，堅守中華民國代表「中國」的論述，必然會受到民意質疑。因此一個彈性的作法或許就是採取「大中華」與「小中華」的處理方式，在「一中各表」的基礎上，重新詮釋九二共識，融入民主價值，或許才能跳脫出現有的論述與戰略桎梏。

（作者為國政基金會助理研究員）