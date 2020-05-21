5月6日，矽谷明星企業Airbnb，37歲的執行長切斯基，向全球員工發送了一封公開信，上面寫著公司因為新冠肺炎導致營業額下降一半，必須裁減四分之一員工。但公司會設置工作團隊，幫助員工過渡，包括發4～8個月遣散費，保留健康保險一年，最讓人驚訝的是員工可保留公司配發的Apple筆記型電腦，因為電腦是找新工作的重要工具。這封裁撤令語言溫柔，合情合理，在網路上高速傳播，這位高富帥創業家又有了暖男之稱。

這次疫情中，很多美國企業發揮影響力，最早發生新冠肺炎的西雅圖，附近企業雲集，微軟、亞馬遜、星巴克、Costco總部都設於此。由於政府、公衛專家及民營企業的合作，成為美國最早疫情放緩的地方。在2月初疫情發生時，政府就將這些民間企業召集起來，每天聚集研討因應措施，例如員工遠程上班，關閉名勝古蹟、博物館和遊樂設施。當時沒有州政府及聯邦政府的協助，西雅圖市政府趕緊進口大量防護衣、口罩、醫療產品應急，減少醫護人員傷亡，是因為市政府利用這些國際企業的管道、人脈及運籌管理能力，緊急採購及運輸，才得以達成。

美國3000萬人失業，160萬人確診新冠肺炎，很多企業在苟延殘喘中，絞盡腦汁為員工創生計。奧勒崗州一家美國脫衣舞俱樂部被政府關閉，老闆不忍裁員，但重新調整每人職位。自創「美胸餐點外送」，諧音來自於「優步」（Uber）延伸經營的「優步餐點外送」。只做外賣，廚師不變，脫衣舞孃改當送餐員，保鑣改當送餐員護衛，調酒師則負責接聽訂餐電話。脫衣舞孃雖不能拿到高額小費，但至少有每小時15美元最低工資，維持溫飽。

事實上，美國民營企業在這次控制、防治疫情有卓著貢獻。美國沒有國營企業，此次發展試劑、研究疫苗，將來再振興經濟都要靠民營企業，美國是個民主國家，總統不能命令民營企業做事，川普在3月中宣布緊急動員令，前一個星期就邀請很多企業家到白宮，說服他們為防疫盡一份力量。川普出來講話時，後面一排是都是大藥廠（生產試劑、發展疫苗）、大零售商總裁（不囤貨、加強配貨），顯示官商同心對抗新冠肺炎。

這兩個月，川普頻頻與企業家會面。傳統產業、高科技企業都有，也和各種階層會面，例如前日他召集餐館業者至白宮開會，因為全美有65萬家餐館，已有7萬家關門，他們希望川普能有第二波紓困措施。川普每到一個公司去參觀時，也與基層員工座談，希望員工反映他們的處境。

同樣以民營企業為經濟支撐的台灣，政府似乎漠視民營企業的興衰殘敗、生死存亡，甚至視許多大陸台商（掌我國出口產品的40%）為敵人、為棄兒。我國民營企業效率在瑞士管理學院競爭力調查中名列前茅，但政府效率總在30名以外，難怪很多專家表示，我國企業是活在第一世界、政府卻是活在第三世界。

疫情過後，各國還要靠民營企業才能復甦經濟，我國民營企業已經處境艱難，例如五缺六失，加上兩岸關係凍結、ECFA可能喊停，台灣打勝了新冠肺炎戰爭，打敗了經濟戰，國計民生將更形艱苦。打贏經濟戰，應該是蔡英文及新政府的第一仗。