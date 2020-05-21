蔡英文總統就職當天，從台灣到大陸、美國和日本，各方都有很多的反應與評論，而台北市長柯文哲夫人陳佩琪也有一篇「神比喻」的奇文；其中的「8字箴言」更是令人拍案叫絕。

陳佩琪說，在台灣要選得上，要有「網軍、東廠、媒體、名嘴、側翼、網紅，加上前瞻、風電、紓困、振興計畫才行」，柯文哲卻什麼都沒有，是要跟人家選什麼？還有最重要的是選舉時要臉皮夠厚，高喊「愛台灣、護民主、顧主權」。若選後有人配合口號「提案」，最後也會有自知之明，自己主動「配合政策」撤案。

這段批判一口氣列舉蔡政府勝選的十大武功密技，更緊密結合最新時事脈動，可謂酸中帶痛、拳拳到肉、一氣呵成，最後更以「騙到的人就是贏家」這8字箴言總結，達到高潮，宛如現代台灣政治最鮮活的反諷Rap。

過去柯P老愛說陳佩琪不懂政治、希望她少發表對政治的看法，但陳佩琪來上這麼一段，畫龍點睛，可說完全把IQ157、自認很懂政治的柯P給比下去了，以後誰還敢說嘴陳佩琪不懂政治。

最近罷韓投票日近，罷韓勢力更在民進黨暗助下無所不用其極，陳佩琪也忍不住在臉書為柯韓兩人有「特殊情誼」屢遭外界攻擊而叫屈，嗆問當年柯賞識韓有何可恥？難道韓國瑜不堪到不能有情誼？

陳佩琪固然是愛夫心切，但柯P何嘗不是百感交集？從過去的水乳交融到漸行漸遠，現在則被民進黨視為必欲除之而後快，罷韓之後就是「除柯」，同樣的規格、火力、手法很快就會降臨頭上，如果柯P還想著2024，未免也太天真了。