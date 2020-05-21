台灣雖然21日新增1個新冠肺炎確診案例，但在此前維持連續39天無本土案例、13天零確診，民眾緊繃的心稍微鬆緩。照說，這應該是所有防疫與醫護人員的功勞，但奇怪的是，那麼多人為了防疫犧牲奉獻，付出大量心力，我們在媒體上卻總是只聽到「陳時中」一個名字？防疫有成，難道只是指揮官一個人的貢獻嗎？

不能否認，陳時中指揮因應，確實居功厥偉，但還有許多其他天時、地利、人和因素配合，才能竟其功。譬如，去年選舉兩岸關係緊張，陸客幾乎完全消失，武漢疫情爆發後，政府馬上切斷大陸來台航班，感染源才能迅速阻斷。當歐美疫情發作，也能當機立斷阻斷外國旅客來台，可能的境外感染機率降到最低。民眾因為有SARS的經驗，自動自發戴口罩、勤洗手、多消毒，對政府的各項管制也非常配合。更幸運的是，幾起社區感染都沒有大規模擴散，可能是受感染者自身抵抗力強，國人逆時中戴口罩、企業大量贈送消毒液，都產生阻隔病毒效果，說來是有相當的運氣成分。

防疫成功是全民功勞

台灣防疫表現突出，是很多人努力的成果，最直接面對病毒的是醫護與篩檢人員，他們忍受穿著防護衣的悶熱不適，冒著自己甚至家人被感染的風險，為防疫付出心力。同樣的，戶政人員與村里長們為監管居家險離或檢疫者從早忙到晚，各藥局藥師花費大量時間心力處理口罩事務，各級政府機關為了防疫不知道多出了多少事要做，現在紓困更是累翻一票人，這麼多投入防疫工作的人如此辛苦，各個卻都是無名英雄，只有陳時中一個人頭上的光環發出了萬丈光芒，這就不甚合理了。

從事公關宣傳業的人都知道，「英雄」是最容易帶動買氣的行銷手法，一個塑造成功的英雄人物，可以帶動許多周邊產品的行銷。在陳時中的例子裡，可以看到類似的脈絡，而蔡政府是最大的政治獲益者。身為疫情中心指揮官的陳時中確實為防疫不眠不休，外形憨厚而有親切感的他深受民眾信任。隨著台灣防疫表現的亮眼，陳時中也被蔡政府、綠媒與網路捧成了防疫英雄。民眾對台灣防疫佳績的自豪感，在高明的政治操作下，和民粹意識、國家尊嚴與大陸打壓台灣攪合在一起，以致於批評防疫政策就好像不愛台灣似的，陳時中更是成了神一般地不可侵犯。

事實是，陳時中雖然很努力，但防疫不是只有他一個人在做事，整個防疫及醫護藥團隊都在打拚，所以真的不該在這場防疫中進行造神運動，這對所有投入心血的人都不公平，也模糊了防疫焦點。陳時中的光環不只吸走了該給醫護防疫人員的掌聲，也掩護了蔡政府藉機進行的政治操作，包括對大陸與歐美差別待遇、放任網軍攻擊世衛祕書長譚德塞、在國際大力宣傳台灣可以幫忙、再把外國對台灣送口罩的感謝轉回國內政治的內需市場。民眾只知道台灣送口罩，卻不知道大陸送更多，還送台灣做不出來的呼吸器。防疫做得這麼自我陶醉，也是神了。

其實，台灣的防疫既不是毫無缺點，也不是世界第一。我們的篩檢量不夠多，疫苗和藥物的研發如果能有進展，也還要相當時間。越南只有228例且零死亡，口罩還是在街頭免費發放，卻不曾像台灣這樣強力向國際誇耀自己的防疫。

造神容不下反對聲音

到目前為止，台灣只是初期做得好，而且運氣也不錯，如果疫情蔓延開來，台灣是不是仍然厲害，還有待事實檢驗。我們從來沒進行過封城，萬一被迫封城、封社區，我們有沒有能力做到像大陸、歐美那樣的禁足管制與醫療支援，同時還能完成民生物資的分配輸運，這些既沒有演練也未經實證，講實在話，台灣根本還沒真正經歷過大陣仗的疫情，現在就洋洋自得，實在太早了。

造神陳時中的同時，也讓民眾對疫情變得不能純粹理性對待，原本談防疫應該就事論事，有不同意見都可以相互討論，但現在只能容許為陳時中、為台灣防疫叫好的聲音，不同意見或批評很容易成了圍剿對象，蔡政府藉陳時中光環拉抬自己的政治聲勢，卻讓防疫失去了理性論辯的空間。

陳時中自己也要小心，千萬別被造神現象矇蔽理智，唯我獨尊，眼中容不下一粒反對的沙子，這不但對防疫危險，對他看好的政治前途也不利，為了保障民眾的生命健康，為了他政治之路可長可遠，我們要請陳時中走下神壇。