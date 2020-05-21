好巧！高鐵大學生優惠 避暑假選六月初 響應防疫？ 21:202020/05/21 言論 中天電視、 王玉汝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 《新聞深喉嚨》好巧！高鐵「大學生」優惠 避暑假選「六月初」 響應防疫？ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《新聞深喉嚨》好巧！高鐵「大學生」優惠 避暑假選「六月初」 響應防疫？ 《新聞深喉嚨》好巧！高鐵「大學生」優惠 避暑假選「六月初」 響應防疫？ #高鐵 #防疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 中時社論》請陳時中走下神壇 19:452020/05/21 中時社論 言論熱門新聞 快評》川普患了失憶症 - 短評 - 言論 中時社論》請陳時中走下神壇 - 中時社論 - 言論 旺報社評》用更開放的貿易回擊美國 - 旺報社評 - 言論 快評》陳佩琪八字箴言 - 短評 - 言論 國際觀察：楊艾俐》蔡英文的第一仗 - 名家 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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