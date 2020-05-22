無色覺醒》賴岳謙：蔡英文520演說一！兩岸關係發展何在？(圖/總統府提供)

歡迎收看《無色覺醒》第636集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「蔡英文520演說一！兩岸關係發展何在？」

五月二十日，蔡英文於總統府宣誓展開其第二個總統任期，並發表就職演講。其講稿內容，理所當然為眾所矚目的焦點。對於未來四年的兩岸，她重申「和平、對等、民主、對話」八字箴言，也說道以後處理兩岸事務會循《憲法》及《兩岸人民關係條例》，並且以維持台海和平穩定為終極目標。

要知道，兩岸關係的良窳牽動著台灣政治、經濟、社會等多個領域。以經濟為例，中國大陸占台灣對外貿易40%以上，每年從此所獲的順差約有700多到800億巨額的數量。也就是說，中國大陸每年提供了台灣巨額的外匯存底，無疑是台灣相當重要的貿易夥伴。

除此之外，蔡總統在演說稱她已在兩岸關係上做出最大努力。說實在，實際的情況真的有所出入。在2018年縣市長選舉大敗後，蔡英文總統開始大勢操弄反中議題。隨後香港反送中的爆發，使其獲得更多的操作空間，甚至藉由特定媒體炒作、網軍來左右社會輿論，徹徹底底的將兩岸關係推入另一個深淵。

在執政的這四年，兩岸關係早已跌入谷底，努力維繫說實為蔡英文的自我感覺良好。在這次談話中，對於兩岸政策上還有另一亮點。蔡表示未來她將會根據《憲法》及《兩岸人民關係條例》來處理兩岸問題。由此推論，若未來蔡英文將從憲法「一中原則」，也就代表不會再重拾台獨旗幟來挑釁對岸。

其實，為政者的執政可以選擇偏向政治或政策來行事。以上述觀察，蔡英文無非選擇了前者，也就是僅在宣傳上加強力度，而實際的政策作為卻微乎其微。也就是說，蔡政府在兩岸政策上並未提出具建設性的方案，而徒然採行挑動雙邊關係等政治行徑。所以看似維持台海穩定一語，能讓兩岸關係拉開新的序幕，恐怕也只是新瓶裝舊酒，不需抱有所太多期待……更多分析請看影片解說！