配合520蔡英文總統宣誓就職，正式進入第二任四年的任期，獲得續任的行政院長蘇貞昌，也在完成內閣人事的小幅調整後，於同一天率領新內閣成員宣誓就職。綜觀新內閣的財經團隊，除了由原本就是財經政委的龔明鑫，接手兼任國發會主委之外，真正的新人，其實就只有因應原主委顧立雄轉任國安會秘書長所遺留下來的職缺，由副主委黃天牧接任。而由於龔、黃兩人，原本就在蘇內閣的財經團隊任事，除了可以讓國發、金管兩會的政務推動無縫接軌，不致因為新手上路，重演「誤闖叢林的小白兔」之覆轍。同時也凸顯在經受新冠肺炎疫情的嚴峻考驗下，如何振興、強化台灣的經濟實力，以及建構健康安全網，以落實蔡總統就職演說所承諾促進社會安定、經濟發展的目標，迨已成為新內閣團隊推動政務的當急要務。從而，新內閣有關財經部會的人事布局，只採取最小幅度的更動，其實也就是勢之必然。

儘管新內閣在有關財經領域的人事布局，似乎缺乏新意。但更重要的，除了可望讓原已在推動中的政務得以無縫接軌之外；另外一個觀察的指標，則是不論為留任或新手，是否能夠因應整體外在環境的快速變易，與時俱進的做出調整與創新，包括具體法規、措施的調整、修正，也包括在觀念和執行上能否展現新意。

就前者而言，可以龔明鑫在上任後的談話來做解讀。龔主委明指目前政府除了要積極加強內需，落實公共建設投資，另外他也透露振興方案的規模也會比想像中要大一點。他並承諾，國發會預計在6月底、7月初將會提出新版本的國家發展計畫，展現未來四年的經濟發展藍圖。

相較於龔明鑫的成竹在胸，新任金管會主委黃天牧也不遑多讓的表述，將透過三點做法，達成四大金融監理目標。包括在強化金融韌性方面，要確保金融業的資本適足及健全經營等，並透過完善風險管理措施予以提升。其次則是面對數位經濟時代的來臨，金融科技發展必須在「鼓勵創新與預防風險」衡平原則下推動。再者將推動發展綠色金融，以創造經濟、環境、社會三贏，以及落實普惠金融，以滿足各類型企業與民眾需求。而具體的做法，則包括有關金融監理政策的規畫與執行，應有長期規畫與遠見，未來監理規範也應接軌國際循序漸進，以及強調金融監理應符合比例原則，權衡適當的監理強度及管制手段。

黃主委除了內行人講內行話，綱舉目張的提出今後金融監理的四大目標及三點創新做法之外，更令人耳目一新的是，他在就職的第一天，就引述1930年大公報總編輯張季鸞的「四不」辦報理念，包括「不黨、不賣、不私、不盲」當做任事的座右銘。

談到已故張季鸞所揭示的「四不」理念，其實是自我期許其所創辦的大公報。在報導新聞與評論時政時，首先是不應有黨派的成見與預設立場；對新聞的取捨與報導也不應質變為金錢交易或收買的品項，而辦報與處理新聞更不應該夾帶私心；以及因識見之不及而未經查證就盲目跟風或視而不見致有虧職責。張季鸞正是因為揭櫫了這「四不」原則，並且說到做到，不只讓大公報成為那個年代最受社會各界信賴與敬重的新聞媒體，並且迄今一直被新聞學術界與實務界奉為圭臬與典範。

然而，這個「四不」原則，又豈只是新聞傳播界的座右銘而已，黃天牧主委新官上任，竟然能主動提及，堪稱是空谷足音。就其所經管的金融監理領域而言，又何嘗不需要秉持「不黨」的理念原則，在人事任命和政策制訂上跨越黨派之見，用人唯才秉公處理；謹守「不賣」原則，杜絕錢權交易或貪腐行為；依循「不私」原則，才能創造三贏、落實普惠金融，而不是助長所得分配的進一步惡化。以及謹防非理性、盲從依附的行事風格，讓「不盲」可以跨越既有的藩籬，讓金管會不只是消極的監管業者，而是能積極導引帶動業者朝金融科技化的方向創新轉型。

當然，黃主委能夠主動提出「四不」原則自我期許，自然是值得肯定和期許。然而，「不黨、不賣、不私、不盲」原則，豈只金管會應奉為政務推動的座右銘，其他部會、蘇揆、蔡總統，以至於朝野人士、企業、社團，又何嘗不可據以自我檢視。有者改之，無者加勉，則又何愁一時的疫情衝擊所帶來的挑戰，反而將成為化危機為轉機的契機了！

(工商時報)