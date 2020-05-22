行政院主計總處最近發出的薪資調查顯示，3月分的經常性薪資較2月下滑0.01%，這是自1982年以來同期首見的負成長。歷年來，3月分的工作天數高於2月分（因為2月工作天數少，且通常是農曆年），今年3月比2月的工作天數仍然多了2天，但經常性薪資卻比2月少了0.01%，雖然只少了6元，但是呈現近40年來首次的負成長。

在各業薪資的變化中，旅行業、航空運輸業分別下滑3.69%及2.99%，其他行業如住宿餐飲業、批發零售業、醫療保健業也都比2月下滑。而且根據主計總處的分析，4月受僱人數、經常性薪資的下滑會比3月來得更劇烈。

這一波經常性薪資下滑和新冠肺炎的疫情關係至鉅，疫情如果拖得愈久傷害愈大。新冠肺炎對製造業的衝擊，最先出現於原物料、零組件的斷鏈，接著，在亞洲各國逐步復工後，歐美疫情爆發，致需求下滑，復工速度受阻。預計4月、5月後，更將面臨全球景氣下滑，影響台灣製造業的進出口。

至於在服務業的影響上，台灣服務業的慘澹經營並非始自新冠肺炎，而是從前年年中的美中貿易戰、去年年初的一例一休，到下半年的大陸觀光客緊縮來台，一直到今年年初的新冠肺炎。連續2年來的不景氣，對只有5至6個月營運資金的中小企業幾乎是致命的打擊，而中大型企業也只能苦撐。

尤其是這波疫情改變了產業結構，從外送平台、電子商務、遠距工作、學習、線上文化、娛樂等蔚為趨勢可見一斑，即使疫情過去，恐怕若干實體服務業的營收也回不去了。因此，體質孱弱一點的企業在苦撐無力、前景看淡的情況下，索性歇業或結束營業，這也是員工無薪假、減薪頻傳，致經常性薪資下滑的主要原因。

面對此一困境，政府如何給予企業界希望，協助企業渡過難關？首先，紓困和振興經濟從現在開始必須同步進行，包括：結合疫情控制較佳的國家如紐西蘭、澳洲，同步開放觀光客；透過核酸快篩或具備「無確診證明」的旅客優先開放等，使經濟逐步回復常軌。

其次，政府誘因政策可以改採梯次消費，如分周一、三、五，周二、四、六、日，分階段進行，並規畫保持社交距離，緩和民眾消費的顧慮。再者，可透過預付折扣券（業界發行折扣券，民眾先行認購，但消費期限可訂在年底或明年年中），或APP的整付零支（如先付費買100杯咖啡，再一杯一杯地消費），鼓勵民眾先行支出，再事後消費，讓業者有資金流進來，才能解決流動性不足的困擾。

此外，政府亦可考慮發起「搶救服務業大作戰」，鼓勵中高收入族群基於幫助他人、振興經濟，進而大膽的消費，因此，消費不要有罪惡感。甚至提出「加1」口號，鼓勵中高收入族群，本來只買1件商品，現在鼓勵多加1件；本來內用消費，可以考慮再加外帶，增加消費支出來全面搶救服務業。

至於在製造業上，紓困、融資並透過保險、法律諮詢服務，協助企業因零組件、原物料調度不足而面臨毀約的困境。同時，加速分散出口市場，尤其是協助企業拓展疫情較輕的紐澳、東南亞國家市場，並透過海外經貿運籌基地，包括展示中心、倉儲、供應商或通路商平台設計等，來降低中小企業海外行銷障礙，才能協助業者渡過難關。

（作者為中華經濟研究院副院長）