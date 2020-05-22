中國大陸全國人大會議此次將審查《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》，被稱為「港版國安法」。該草案共7條，主要針對4類行為，包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預。消息一出，除引發國際關注外，香港社會更是驚恐擔憂，一時之間移民台灣成為網路關鍵字。

就北京的思考邏輯而言，澳門早在2009年就已通過《維護國家安全法》，而後更依法組織國家安全委員會，也讓澳門始終配合北京步伐不出亂子。但長期來香港一直無法通過《基本法》23條立法，北京雖耿耿於懷，卻也不願對香港下重手。但2018年3月起的中美貿易戰後兩國關係丕變，2019年7月香港爆發反修例運動，凸顯港府治理能力的薄弱與中港之間互信的崩解，2020年2月至今的新冠肺炎疫情更讓大陸面臨多重的管治挑戰，進而促使北京需從嚴加強對港掌控，形勢讓北京不得不趁此次兩會召開之際，透過人大立法來進行戰略部署。

今年是《香港基本法》頒布30周年，筆者曾多次提出北京今年將會陸續展現中央對香港的管治權威。這一方面是繼續推動習近平「全面管治權」的理念，另一方面是體現十九大四中全會中「堅持和完善『一國兩制』制度體系」的決議。此前先是香港中聯辦與北京港澳辦相繼更換主事者，皆由習派人馬出任；而後4月兩辦開始抨擊香港立法會泛民議員的表現，並主張兩辦有權代表中央政府行使監督權；繼而港府也更進一步以涉嫌「組織及參與未經批准的集結」拘捕泛民主派人士。總總作為的主要意涵，都是希望傳達北京不容香港成為威脅國家安全及政權穩定的破口。

近年來香港的泛民及旅外人士將宣傳戰線拉高至國際層面，成功爭取外界的關注，不僅對北京的國際宣傳產生干擾，更獲得美國以法案支持香港，近期泛民派更不斷遊說美國盡速執行法案，更惹北京不滿。故而大陸全國政協主席汪洋在發表政協常委會工作報告時提到，期待港區政協積極凝聚止暴制亂、恢復秩序的正能量，也譴責美國通過的涉港法案，都旨在凸顯當前香港困局是因內外部勢力聯合擾亂，藉以增添北京推動「港區國安法」的正當性。

雖然北京啟動國安法有助於控管香港的風險，但外界將更對「一國兩制」的新面貌沒信心，也可能讓中美戰略對抗再添柴火。蔡政府必須理解，北京此作為已是底線布局，足見其內外壓力之大，我國安團隊宜更謹慎作為，以避免兩岸之不測。

（作者為淡江大學兩岸研究中心研究員）