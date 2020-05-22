民進黨一直呼籲中共，要把「九二共識」這一頁歷史翻過去，果然，大陸政協主席汪洋、國務院總理李克強這兩天在中共兩會，都不再提「九二共識」，汪洋還避開「反台獨」，李克強的「一國兩制」只用在香港，台灣部分並未提及。

合理判斷，蔡總統就職演說，事前讓美國和大陸都看過了，否則美國軍售「大禮」不會這麼快就上門，大陸國家領導人層級的講話也能夠針對兩岸新情勢立刻提出新對策。

情勢很明顯，中共一方面忙著防範新冠疫情死灰復燃，二方面要救經濟，還希望實現全面脫貧，完成第一個百年挑戰。對外則要優先處理香港問題，香港問題又和中美關係連成一氣，處理好香港問題，台灣就相對容易處理，台灣因而獲得若干戰略喘息空間。

不過，民進黨千萬別誤判，認為兩岸沒有「地動山搖」就代表可以高枕無憂。大陸將繼續在外交及區域經濟整合上，竭盡所能擠壓台灣的空間，會鼓勵企業到大陸投資，善待在大陸的台灣人與企業，但不會再對台讓利，甚至可能區別對待在台灣的企業與個人。

習近平對台的基調是「心靈契合」，在馬英九時代為創造有利於心靈契合的統一，習獨排眾議與馬會談。蔡英文連任，大陸學者一致看壞兩岸關係，中共高層卻出乎意料把「九二共識」這一頁翻了過去，蔡政府如果希望民共和解，也要把「反中」這一頁翻過去。

過去2年，吳釗燮成為「反中親美」的急先鋒，他是不是也應該把這一頁翻過去？