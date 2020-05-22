政治大戲接續登場，從世界衛生大會再度拒台灣於門外、蔡總統就職演說重申維持憲法現狀，到大陸國台辦、外交部、國防部三大對台發言體系務實回應，接著大陸政協主席汪洋、總理李克強兩會致詞不提九二共識，強調兩岸交流與融合發展政策不變，都凸顯了兩岸關係危機與轉機並存，雖不至於「地動山搖」卻烏雲罩頂。

特別是蔡總統宣示將啟動修憲工程，更石破天驚增添了兩岸關係的負面螺旋變數，演說中強調必須整建軍備及後備役人員訓練，美國當天就宣布對台軍售18枚MK-48重型魚雷及相關設備與技術，頗有贈送大禮之意，卻讓人感到台海風起雲湧，兩岸互動山雨欲來的壓迫感。

美國國務卿蓬佩奧此次發送賀電，祝賀蔡英文續任總統，國人興奮無比之際，我們必須潑一盆冷水提醒，我總統就職當天收到美國務卿賀電確實是首次，但馬英九兩次當選總統時，美國賀電都是由當時的總統發出，規格層級都高於現在，蔡總統只收到國務院層級的祝賀，政治意義畢竟不及總統，兩相比較就值得國人反思，當前政府政策選擇究竟是否明智？是否應適時加以調整？

切割民國歷史很危險

馬英九政府執政時期，絕不孤注一擲選邊站，既與北京維持穩定互動，更與華盛頓保持互信，凡事從台灣立場及中華民國利益出發，與兩邊平等交往，不輕易屈從一方。因此台灣不但成為戰略平衡天平的關鍵砝碼，亦使得北京與華盛頓都必須重視拉攏，相關禮儀應對規格自然就很高。

蔡英文死心塌地選邊效忠美國，卻是自貶身價，華盛頓亦視之為當然，所以只能獲得國務院規格賀電。面對國際社會的強權政治，小國若毫無條件依附強權，甘為大國縱橫捭闔的政策工具與操弄籌碼，對其指令言聽計從時，任人擺布，自然就會由人取捨，完全喪失掌控情勢與決定本身命運空間，所以在社交禮儀上檔次下滑，亦不必感到意外。

《中華民國憲法》在台灣施行超過70年，雖經過多次修訂，卻已根深柢固成為兩岸的有機連結體，中華民國國旗與國號已成為政客獲取權力必須取得的正當性，儘管內心無意維護革命先烈的歷史傳承，卻又必須接續其歷史傳承，民進黨硬切割中華民國38年前後的兩段歷史，只是指鹿為馬，自曝荒謬。修憲再度挑動國內與兩岸政治神經，當心打開潘朵拉盒子後的風險。

8年對日戰爭時期，汪精衛政府依附東京，但始終未丟棄中華民國這塊招牌，只能自稱維新政府，但在各項施政上卻完全俯首聽命於東京，任由日本軍閥指點政策，朝堂表面風光號令，卻如兒皇帝扈從強權，政策選項不能當家作主，萬般屈辱。對比歷史，不禁令人搖頭感傷。

孤注選邊必然失控，面對北京與華盛頓兩強過招日益尖銳，權力競逐日益白熱化，如何能夠擺脫遭人當成棋子，避免成為戰場上可被犧牲的馬前卒，從台灣利益角度思考，爭取掌握本身未來發展的命運，正在考驗台灣政界所有人的政治智慧與戰略視野。

從蔡總統就職演說避而不談參與WHO，不提香港，不多談台美關係，不用「武漢肺炎」一詞，顯然她理解兩岸情勢嚴峻，願意踩下煞車，由汪洋與李克強最新談話評估，大陸對台動武、強行統一還不至於立即登場。但複雜的全球情勢下，武力衝突不是杞人憂天，擦槍走火的可能性與日俱增。台灣若繼續單面押注選擇對立，喪失妥協溝通空間，難免就會走上衝突攤牌的不歸路。

化解兩岸青年仇恨感

必須重視雙方年輕世代對立情緒上升的問題。台灣實施去中國化教育，使得年輕人不認同自己是中國人，甚至鼓吹文化台獨，以深化政治台獨的心理基礎，年輕族群喪失文化中國的認同感，將引發對岸年輕人的反彈與蔑視，在網路空間內相互以汙辱性言辭交鋒，將點燃兩岸社會對抗的火種。

共軍機艦在台海周邊的軍事活動愈來愈頻繁，我方找不到任何國際法理根據加以禁止，雙方互動在距離上愈來愈近，在姿態上對抗與示威的強度愈來愈高，發生誤解誤判導致意外失控開火的機率亦在增加。

一次大戰前，歐洲政治氛圍早就像是個充滿油氣的火藥庫，一個意外的政治謀殺子彈，立即點燃歐陸戰火連天。兩岸緊張情勢不斷加溫，若繼續營造導向衝突的政治環境，坐視軍事活動在壓力情境下擦槍走火，後果令人不敢想像。我們千萬要小心，不要再度寫下愚昧的歷史篇章？