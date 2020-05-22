5月21日，中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會第三次會議，在北京人民大會堂開幕。（新華社）

中國大陸的「兩會」因新冠疫情順延至5月21日開始，時間點正落在蔡英文的520就職之後，形同兩岸領導人間的隔空對話，雙方對兩岸關係的提法，為觀察「後新冠時代」兩岸互動良窳之重要指標。

蔡總統就職演說中，在兩岸關係上仍維持4年前的基調，以《中華民國憲法》及《兩岸人民關係條例》為支柱，回應大陸「一個中國」的堅持。在兩岸交流上，亦延續1月11日勝選談話的「和平、對等、民主、對話」八字方針。此應為蔡英文第二任中所謂「維持現狀」及「不挑釁」的保證。

誠然，蔡總統在兩岸關係上力求維持台海之穩定，但在未來4年中，兩岸仍存在變數。其一，對美採取「一邊倒」政策的蔡政府，在美、陸對抗升高中，是否會誤判兩岸關係的「紅線」？其二，蔡政府的兩岸政策之壓艙石《中華民國憲法》及《兩岸人民關係條例》，在未來民進黨掌控的立法院是否再起「修法」、「修憲」，而使蔡總統「維持現狀」及「不挑釁」的保證形同具文？其三，蔡總統在就職演說中拋出「修憲」之議，此為民進黨首度主導的「修憲」，對中華民國體制、領土等有何變更？此等問題在在牽動兩岸關係，亦決定台海的和平能否再續。

然而，從台灣總統大選到新冠肺炎大流行，兩岸陡升的對立及彼此間的認知情感更趨負面，壓縮兩岸互遞出橄欖枝的政策空間，此時的「善意」亦只能在雙方隔空對話的字裡行間看出端倪。此外，北京雖仍堅持「台灣問題」是中國的內政，不容外力干涉，但無疑美中關係為牽動兩岸互動的關鍵因素，大陸國家主席習近平如何應對美國總統川普打的「台灣牌」，較具體回應蔡英文的兩岸關係說法更形重要。

因此，北京對蔡總統的就職演說所提示的兩岸關係基調雖不滿意，但並未感到意外，在「台灣問題」上，大陸國務院總理李克強和全國政協主席汪洋在「兩會」的工作報告都著眼操之在己的部分，輕輕帶過為適應時局的權宜做法，報告中未提「堅持一個中國原則」及「九二共識」，此不意味對台政策基調的改弦更張，或對台釋出「善意」。

在美中關係從競合走向對抗的進程中，蔡總統雖宣誓不推動「法理台獨」，避免台灣成為美、中博弈中的「麻煩製造者」，但其缺乏「九二共識」的兩岸「對等」訴求，北京仍將之解讀為「兩國論」的實踐，在彼此缺乏互信下，淪為「落花有意，流水無情」，民進黨和共產黨恐難另起爐灶，啟動「對話」。

川普對中挾台灣、香港，招招逼人，北京顧及美、中鬥而不破，處處陷入被動。其間，雙方對立螺旋向上，有衝突之虞。大陸全國人大啟動「香港國安法」立法，似乎意在以香港為破口，反手對美打「香港牌」，測試美國對港支持底線，取回主動權。「今日香港，明日台灣」，北京對美亦可打「台灣牌」。美、中對抗中的下台階，不論搭在香港或台灣，對台、港而言，兩者盡墨。

（作者為輔仁大學日文系所特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任、中華民國國際關係學會理事）