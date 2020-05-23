連任的蔡英文總統於520宣誓就職，正是新冠肺炎疫情嚴重衝擊國際經濟之際；原本我方工商界熱切期盼，蔡總統第二任期對外經貿政策能兼顧兩岸經貿發展，以讓台灣利基最大化。惟蔡總統本次就職演說內容，依然「略過」大陸市場，未有相關的積極性表示。這顯示，未來四年的兩岸經貿，在我方僅能由民間力量來推動，如同古語所言：「禮失求諸野」。只盼蔡政府能讓工商界按供需法則，放手搶攻大陸市場；莫予以干預。

蔡總統自今年111勝選到520就職這段期間，國際經濟形勢發生了詭異變化，讓普世始料未及。主要是，新冠肺炎疫情遽然爆發，且在短時間內蔓延至全球，導致國際經濟深受衝擊，而全面籠罩衰退、蕭條陰霾。

同時，中國大陸、美國雙方為疫情擴散責任爭執不休，甚至觸動兩國戰略鬥爭敏感神經，演成雙方在東亞的軍事較勁戲碼。期間我方蔡政府毫不遲疑地選邊靠向美方，因而台美關係快速升溫，連帶經貿層面「親美疏中」格局益發凸顯。

如此情境，是蔡總統發表連任就職演說的背景。無怪乎，蔡總統這次演說，非但仍未承認一中、九二共識，而且，在其中的經貿政策方針相關段落裡，沒有推動兩岸經貿發展的意思表示。這讓蔡總統的「經濟選民」群體有些失望。

其實，在國際經濟飽受新冠肺炎疫情衝擊後，台灣工商業者已普遍體會到，自外接單難度越來越高，任何一個市場都彌足珍惜、都必須費心掌握；尤盼蔡總統在第二任期內，除推動已列入計畫的台美FTA（自由貿易協定）之外，亦能設法恢復兩岸制度性經貿協商，俾助我工商界同步掌握美、陸兩大市場。

不過，蔡總統這次就職演說中，所強調的是，「和美、日、歐等共享價值的國家，深化夥伴關係」，而對於中國大陸，則無攜手合作的意思表示，僅有理想化且不易實現的「和平對話」訴求。由此可見，未來四年，兩岸制度性經貿協商是很渺茫的事情。

惟兩岸經貿發展條件依然不缺，因大陸方面幫扶台商、促進兩岸經濟融合發展政策方針迄今未改。國台辦於520前夕新公布「惠台11條」，表明要協助台商復工復產、參與新基建、減稅降費、轉內銷等。這項文件的公布，亦間接破除了稍早前外界傳說之「大陸將停用ECFA（兩岸經濟合作架構協議）」講法。因而即便ECFA在未來四年難再深化，但也不致歸零。

另值得注意的是，今年年初以來，兩岸經貿活動仍保持一定熱度。雖然這幾個月裡，新冠肺炎疫情肆虐，加上美中交惡導致雙方供應鏈分化劇烈，但台灣和大陸間的商品貿易數額，乃至台灣廠商赴陸投資規模，並未發生意料之外的冷卻情況；其中，陸方廠商擴大採購台產資通器件，以加速打造「中國特色」供應鏈，更是疫情中的兩岸經貿一大特色。

展望未來四年，兩岸經貿通過雙方廠商間的交流合作，可望持續發展，且一旦新冠肺炎疫情消退，其發展動能肯定加大，而更助益台灣經濟。

對於這種態勢，蔡政府既然無法或不願運用政策性舉措去促進，那就不妨採取開放態度，讓民間廠商放手一搏。譬如，經濟部投審會在審查陸資入台或台資赴陸申請案時，理應多強調市場供需法則、少設非經濟性的門檻，以讓兩岸雙方民間資本合理交流。

其次，蔡政府配合美方「經貿制中」政策所實行的對陸出口管制，宜適可而止，無須「超前部署」或擴大範圍，以免無端損害我方產品的銷陸商機。

另方面，去年蔡政府制訂的「反滲透法」，應盡可能地排除台商適用；最好鄭重聲明，台商涉陸商務行為，原則上不受反滲透法管束，以消除台商的心頭陰影。

在這個前提下，蔡政府自然可以寬容台商和陸方簽署業務合作協議。甚至，在必要時，可以委託工總、電電公會、商總等工商團體，和陸方展開民間版的「產業搭橋計畫」，把當前已停頓的官方版搭橋計畫恢復起來。

總之，兩岸經貿持續發展，乃大勢所趨，更何況其是我方廠商相當重要的存續發展根基。在未來四年，蔡政府對此雖無法予以政策性促進，但沒必要刻意打壓；不妨以開放、包容思維，讓民間來擔當兩岸經貿推手。

蔡政府亦應知悉，兩岸經貿堪當兩岸關係的「潤滑劑」或「緩衝器」，有助於緩解兩岸關係險情；這理應是蔡政府新任期所應具備的新思維。

(工商時報)