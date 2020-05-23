由817萬台灣人選出的蔡英文，在萬眾矚目之下於5月20日發表了第二任就職演說。分析其內容就是一篇徹底親西方價值，反中和去中化的文章，最終是追求漸進式台獨的文本。理由如下：

一、蔡英文一開始提出2020年的就職乃「是中華民國史上，最特別的總統就職典禮」。這也是蔡在全文裡唯一提到中華民國史。不過，她卻又二次提出：「過去70年來，中華民國台灣，在一次又一次的挑戰中，越發堅韌團結。」請問蔡英文，中華民國歷史從1912年至1949年，是不是中華民國無法分割的部分？

二、蔡英文一直以為國家的軍事安全，只要建構在購買大量的武器上，依附西方帝國主義的羽翼裡，卻不知從歷史與地緣政治而言，台灣的長治久安須與大陸維持恆久的和平關係，才是這塊土地賴以生存的不變法則。但蔡英文卻選擇完全摧毀了馬英九時期得來不易的兩岸和平關係。

三、對於兩岸關係，蔡英文表示：「我們也會持續遵循《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》，來處理兩岸事務。這是我們維持台海和平穩定現狀的一貫立場。」請問蔡英文，《中華民國憲法》是一中憲法還是台獨的憲法？又，經過4年來民進黨去中國化和親美仇中的折騰，蔡是否還認為台灣現狀依舊穩定？

四、蔡英文表示：「未來4年萿k院即將成立修憲委員會v事實上，蔡政府過去4年來就實踐著「漸進式台獨」的走向，試問這是否意味將來民進黨政府會「不小心」朝著「台灣共和國」的方向修憲？

五、蔡英文在結論突然天外飛來一筆提出「中華民國台灣」，包含偷渡更改國名的台獨意涵，雖然這是蔡的創見，早已多次在公開場合提出，但背後是否有美國老大哥的撐腰，值得推敲。

六、蔡英文的演講中，沒有一字提及文化、教育。蔡是否認定目前台灣「中國化」的文化和教育政策，就是她的當局將會維持、大陸也必須接受的「現狀」。

總之，蔡英文的通篇文章展現幾個特點：一、對大陸軟中帶硬，完全不掩飾反中情結。二、只求眼前個人和黨的利益，對於台灣未來數十年的發展，缺乏大願景與大視野。三、最令人擔憂的是，蔡英文完全不重視當代台灣的成就其最關鍵的礎石乃是數百年以來的中華文化所建構的倫理與價值觀。中華文化，才是台灣永續生存的重中之重，絕不是蔡英文言必稱的西方民主。可是蔡英文的就職演說裡，隻字不提中華文化、中華民族與中國歷史。質言之，缺少了溫柔敦厚的兩岸關係，和中華文明的支撐，台灣的未來是堪慮的，台灣的前途更不可能有光明的遠景。

（作者為嘉義大學應用歷史系教授）