蔡英文第二任期已經開啟，未來4年對台灣而言是「空前的挑戰和絕佳的機會」。蔡英文在演講中提出，這次新冠疫情對全球的衝擊既深又廣，改變了全球政治經濟秩序。這個判斷是對的，在即將構建的新的全球政治經濟秩序中，台灣該躋身何處？如何處理跟美國的關係是關鍵。

目前的全球政治經濟秩序是二戰後美國一手打造的，美國也是獲益最多的國家。然而，早在疫情發生之前，川普帶領下的美國就不斷「退群」和「威脅退群」，這看在很多美國戰略學者眼裡簡直是痛心疾首。近日，美國前國家安全顧問萊斯在《紐約時報》撰文稱，川普的短視助長了中國的崛起，讓傳統盟友對美國的決定產生懷疑，讓全球夥伴對美國產生敵意，破壞了美國好不容易建立的遏制中國的聯盟關係，把全球領導權拱手讓給中國。這種說法雖帶有美國國內政黨政治的偏見，但卻道出了美國全球戰略出現的重大問題。相信，對這一判斷，台灣學者也表贊同。

未來新的全球政治經濟秩序為何，目前尚不清楚。美國能否真的另起爐灶，重新打造一個全新的閉環和規則，多數人的看法是悲觀的。首先，美國現在的實力遠比二戰後的實力弱得多，而且川普「唯利是圖」、「出爾反爾」的個性也限制了其他國家對美國的追隨。此外，川普似乎也無意打造新的世界體系，其說過的大話如同他金色的頭髮一樣，一直飄在空中。中國會取代美國成為「舊世界秩序」的領頭羊嗎？目前看來中國並無這樣的企圖。但是，中國正與歐洲、日本、俄羅斯等全球大國一起，努力維護既有國際政治經濟體系的運作，並在其中發揮關鍵性作用，這在剛剛閉幕的世界衛生大會上的表現就可以看出。

在這種背景下，台灣該如何選擇呢？過去4年，台灣的選擇是緊緊地跟隨在川普政府身後，甘心當美國制衡中國的馬前卒。在美國亞太盟友和夥伴體系中，台灣是唯一一個這樣做的。不論是日本、韓國還是菲律賓、澳大利亞，都在尋求所謂的「兩面押注」策略。當然，台灣似乎也得到了美國的支援，包括美國國會制定了諸多所謂的「友台法案」，國務卿蓬佩奧還在5.20發表聲明對蔡英文表示祝賀。可是，就如同很多人指出的，美國的支持都是嘴炮。美國支持台灣參加世衛大會，哪怕有《台北法案》的規定，可是它並不在世衛大會上提案；蓬佩奧恭賀蔡英文連任，卻同日要求台灣購買每枚價值達1000萬美元的魚雷（2017年6月美國宣布出售相同型號的魚雷給台灣，平均每枚544萬美元）。這是在幫台灣嗎？這是為台灣的利益著想嗎？美國作為一個極度現實主義的國家，其背親棄友的事情台灣不是不清楚，被美國拋棄的慘痛經歷台灣也不是沒有。

未來4年呢？民進黨當局還要繼續「倚美抗中」嗎？蔡英文在演說中並沒有給出明確的答案。今年是美國的大選年，正如很多專家指出的那樣，川普一定會把「中國牌」作為競選的主軸之一，以「中國的錯」來掩蓋其所有的執政失利。可以預期的是，美國也一定會對中國打出「台灣牌」。不論是強化美台軍事關係，還是提升官方互動層級，甚至於邀請蔡英文訪美，這些對台灣方面而言都是致命的誘惑。台灣能夠抵擋住誘惑嗎？如果抵擋不住，應該非常清楚所引發的後果。美國現在已經把很多戰略力量撤退到第二島鏈，在第一島鏈上的台灣能夠獨善其身嗎？所以說，目前兩岸關係最大的危險是美國的深度介入，川普政府把台灣當成國內政治的提款機。如果蔡英文當局不看清這一點，並做到防止兩岸危機的「超前部署」，哪怕是再好的兩岸政策宣示，哪怕是約束再多的「激進台獨」活動，都無濟於事。

（作者為大陸智庫研究學者）