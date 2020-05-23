北京近期對香港打出連環拳，記記命中要害，許多港人感覺痛苦又惱火，認為北京對香港一步步走向全面管治，將窒息香港自由、自治、自主的空間，一國兩制名存實亡。沒料到還在頭昏目眩之際，北京又揮來一拳，力道更強，簡直無法承受。

去年6月以來鬧得不可開交的反修例、反送中抗爭運動，動輒上百萬人上街遊行，暴力攻擊層出不窮，香港特區政府和北京當局無法弭平抗爭，幾已被逼到牆角。誰知北京調整領導班子之後，轉過身來強力反擊，痛責立法後故意延宕議事是在「政治攬炒」，聲言北京對香港一國兩制的實行有監督權，中聯辦並非中央所屬機關，不受《基本法》限制，有權監督香港事務。這些話語激起反彈，但已彰顯一個勢頭，就是北京反守為攻，步步進擊，主導政治議題。

暖身之後，全國人大日前宣告，將訂立《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，再根據《基本法》第18條第3款的規定，將其列入《基本法》附件三，然後不經立法會審議，直接在香港實施。這個做法被批評為霸王硬上弓，將國安法強加於香港，簡直視港人治港為草芥。港人動輒以北京違背基本法責難北京，但港人也應捫心自問，《基本法》23條明訂香港必須制定國家安全法，回歸23年了，為何不訂就是不訂？中央迫不得已，動用《基本法》第18條，先把國安法導入香港，再設法收束港人。

北京被迫出此下策，有其不得已的苦衷。從香港小氣候而言，港人爭取自治與民主步步進逼，已經踩到北京底線，再不反制，香港管治權可能易手，北京無法全面管治香港之後，一個兩制將被掏空，一國徒具虛名，而且香港可能淪為外國顛覆香港、攪亂中國的境地，後果完全無法掌控。就國際大氣候而言，美國對中國的戰略對抗方興未艾，正窮盡一切手段遏制中國，香港和台灣顯然是其運用的兩顆棋子，台灣尚未收歸，香港既已回歸，就不能讓其繼續勾結外力侵擾中國。

從法制上講，維護國家安全是所有主權國家的基本職責，香港遲不制定國安法，北京耿耿於懷，因為這不僅使其管治香港的工具箱少了一個利器，也使其無法信任香港，所以不願給予充分的自治空間。去年修例風波爆發以來，北京一再指摘美國外部勢力深度介入，幾個頭臉人物公然遊說外國介入香港，少數激進示威一再訴諸暴力衝撞「一國」的底線，數度衝撞中聯辦，焚燒國旗與汙損國徽的出格行動不絕如縷，在在令北京對國安漏洞踹踹不安。

在北京的視角中，港人咄咄逼人，絕不妥協，與其再無休無止的讓步，不如反手擒拿，將其制服。何況美國等列強在香港問題上不肯鬆手，現在為了遏制中國崛起，更要利用香港刁難中國，再不反制將後患無窮。新任香港中聯辦主任駱惠寧，4月間就對香港的國家安全問題高調發聲，表明只有建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，強化相應的執法力量，堅決防範和遏制外部勢力干預香港事務和進行分裂、顛覆、滲透、破壞活動，才能確保香港長治久安。」他一再強調「這個短板在關鍵時刻會成為致命的隱患」。由於北京在強權鬥爭加劇的趨向中決心不讓「香港成為國家安全的風險口，所以甘冒不韙制訂國安法。

國安法的內容尚不明朗，但對於香港的自治乃至於人權，必定會有一定程度的損害。許多香港公民當然不會就此俯首就範，抗爭不會休止，甚至變得更加暴烈。北京則已確定立場，擺明強硬以對，絕不退讓。兩方面相互指責對方「攬炒」（同歸於盡），在敵意螺旋持續攀升之下，兩力共同攬炒香港的態勢只會不斷加溫，直到香港頻臨癱瘓。

（作者為資深媒體人）