曾經多次精準預測美國大選結果的牛津經濟研究院，最近針對今年美國大選提出預測結果，認為美國經濟如果不能盡速從新冠疫情中復甦，川普將遭遇歷史性慘敗。該預測進一步提出，川普將僅得到35%得票率，而民主黨的拜登則可以拿到65%的選票，進而拜登可以獲得328張選舉人票，超過獲得210票的川普。

回顧2016年美國大選，川普雖然贏得大選但其實在總得票數上落後於希拉蕊，換言之，川普自始至終都沒有得到過多數美國人的支持。雖然他上任之後迎合中小企業、藍領工人特別是保守派選民的意識形態和經濟需要，幫助他鞏固乃至擴充了支持基礎，但當初希拉蕊之所以低估了川普，而在若干搖擺州失利，很大程度上是因為支持川普的中產階級羞於承認對他的支持，而導致民調失準，而如今的情形則顛倒過來，深陷民粹主義激情不能自拔的川普支持者，比以往任何時候都樂於表達支持，反而是討厭川普的選民在累積憤怒，這次疫情過程中川普政府的甩鍋大戲也凸顯這個執政團隊的荒謬，讓愛國的美國人感到前所未有的丟臉，所以歐巴馬在推特上的一句Vote，成了美國人的心照不宣。

這一局面可能無法呈現在媒體上，畢竟現在美國的媒體也陷入極度的撕裂中，川普陣營對此了然於胸，所以他們擬定了針對中國的甩鍋策略絕非空穴來風，而是嚴密紮實的行動計畫。這次520蔡英文就職，美國國務卿蓬佩奧以及國務院高層官員，破天荒地發表聲明表達祝賀，其實就是川普政府挑釁中國的一道前菜。後續針對中國的行動只會更多，很多人也都擔憂後續的衝突熱點可能會發生在台海或南海。

當然，這不意味美國真的做好準備與要大陸發生熱戰，但透過挑釁來激起大陸的反擊，從而挑動起美國社會的反中情緒，卻是成本低廉的行動。而在兩岸關係上，蔡政府對美方的配合度極高，不像南海周邊國家那樣致力於風險管控，所以美國可能更傾向於在台灣問題上製造事端，以配合其國內的競選造勢需要。

美國過去在兩岸問題上扮演著煞車皮角色，因為這最為符合美國的國家利益，如今川普為了選舉需要，早已將這一職責拋之腦後，而變成主動挑起事端的角色。事實上，海峽兩岸反而有所警覺，大陸最近有意降低武統調門，避免內部敵對情緒帶來不可控的演變，蔡政府同樣也有所收斂，畢竟眼下已經沒有選舉壓力，動員反中情緒也無顯示必要。

然而美國的誘導對蔡政府來說畢竟是一大利多，即便他們認識到潛在的風險也很難拒絕，這就有可能帶來一種飲鴆止渴的效應。為了暫時的內宣需要，而持續配合乃至迎合美國的行動，即便這會帶來兩岸之間衝突風險的急遽上升。從這個角度看，如何忍住美國的小惠，而著眼於兩岸大局，已經到了蔡政府做出政治決斷的時候了，如果還是繼續隨波逐流，等到美國大選結束後，大規模的後座力就會隨之而來。