把高雄視為「民進黨黨產」的蔡政府，正傾巢而出投入罷韓行動。如今連高鐵都「恰巧」在投票日前後，拋出罕見的贈票手段，讓大學生半價南來北往；儘管高鐵強調無關政治，但面對蔡政府的司馬昭之心，為了奪回政權，不惜爛招出盡，高雄人看在眼裡，確實有必要冷靜思考：「換人做」真的會比較安心嗎？

高鐵鎖定大學生推出贈票方案，引來質疑後回應與罷韓無關，而是因應疫情提出的「振興方案」。問題是，這種說法無疑是前後矛盾。

因為，若真要防疫，為何高鐵在啟動每周減少147班次、導致車廂塞爆的同時，又要鼓勵學生擠進車廂，這到底是在防疫還是製造破口？況且，此舉若真是「振興方案」的一環，為何不是鼓勵更具經濟能力的一般旅客搭乘？要學生幫忙拚經濟，高鐵是不是對振興經濟太外行？

在政府扮演最大股東的結構下，高鐵必然得聽命指令。只是，當罷韓投票擺明了是由民進黨及側翼所動員的政治行為，高鐵在這過程中，若以「可能損害自身營運利益」的方式，成了替特定政黨動員的工具，無論是有心還是無意，這符合公眾利益嗎？

民進黨自2018吞敗後，就打出「光復高雄」口號，誓言討回政權。問題是，高雄到底是誰的高雄？是人民的，還是民進黨的？從「光復」2字來看，民進黨顯然是把高雄當成自家黨產，否則何來光復之說？

罷免是人民的權力，罷韓結果會如何，必須尊重民意決定。但如今，眼看著民進黨把高雄當私產，為求政治利益可以不擇手段，動用國家資源出盡奧步，罷韓之後真能換來更美好的政府嗎？善良的高雄人，安捏甘好？