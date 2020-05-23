蔡總統風光進入第二任期，回顧第一任期，內政不修、庶民生活艱困，其實是失敗的總統，但抓住兩岸關係和美中關係變化的槓桿及香港反送中大勢，因而贏得連任，又因新冠疫情因應有方，創下近年最高民意支持度，為第二任期打下政通人和的基礎。不過，蔡總統第二任期處境，會比第一任期更差，主要來自經濟與兩岸因素。尤其經濟前景堪稱危機重重，庶民生活會更困難，政府預算也會更拮据，兩岸關係惡化又將為經濟與財政收支帶來深不可測的風險。

兩岸雖不至於兵戎相見，但大陸勢必繼續在對外關係上「擠壓」台灣，甚至進一步縮減台灣的經貿空間。2010年兩岸簽署ECFA架構協議，對岸刻意對台灣「讓利」，已不可能重現。尤其後新冠疫情國際經貿秩序重組，台灣出口將很難有亮麗的表現，台灣消費市場規模太小，不足以帶動經濟成長。

經濟越困難恐引發民怨

國際貨幣基金（IMF）預測今年全球經濟成長率為負3%，明年會顯著反彈，不過許多人不表同意，悲觀來自全球化受到防疫造成的刻意抑制，跨國供應鏈風險深不可測；抗疫紓困的債務讓多國財政破產而減少進口；各國量化寬鬆造成物價下跌、需求降低，進而形成可怕的通縮問題；美國和中國、俄羅斯、伊朗、北韓等國可能陷入新冷戰，要求各國配合禁運；美中貿易對抗極可能惡化並形成貿易集團化，台商被迫進一步選邊，台積電就是鮮明的案例。

據中華徵信所調查，即使在美中貿易戰的滿天烏雲之下，去年國內上市公司赴陸投資獲利卻再創新高，是台灣年度經濟生產（GNP）的2%。這顯示台商仍具足夠的市場競爭力，而大陸市場還是台商可以大顯身手的優良場域；若失去大陸市場，台灣的國際競爭優勢將大為遜色。因此，如果要拚經濟，即使不能擴大兩岸經貿往來，至少也該維護這個獲利來源，否則經濟成長率年減2%，事關重大，輕率不得。

以貿易為成長動能的台灣，經濟風險高於其他國家。尤其台灣實質薪資不增反減，比17年前還低，上個月甚至出現負成長，民眾對經濟的不滿將持續提高，特別是難以應付生計的年輕人。長期以來，薪資成長集中在高科技電子業，服務業和傳統製造業幾乎百業蕭條，薪資節節降低。但貨幣寬鬆政策讓資產價格不正常上漲，所得分配惡化會更嚴重，民怨會更高。

台灣經濟困難還不僅於此，舉其犖犖大者包括：在附隨美國升高對中國大陸對抗之後，國防支出必然升高；人口老化長照需求攀升，提高政府福利支出；缺乏區域貿易協定導致出口貿易受到衝擊，但要和美國或他國簽署又難以突破；大量專業不足的大學畢業生要求較高薪資，但企業卻因其生產力低而無意願支付；勞保、健保、農保、公保，各種保險基金都面臨破產，但都難以提高費率；國家債務瀕臨上限，難再用舉債來紓解經濟災難。若無顯著經濟成長和財務自我約束，政府和民間都將面臨重大問題，衝擊社會安全和穩定。

財經團隊要能應付變局

執政黨已牢牢掌握行政、立法、司法、考試、監察五院，所有部會高層都由綠營人士出任，完完全全控制了國家機器，可以依意願貫徹其施政意旨；特別是已執政4年，無可迴避必須負起執政責任。然而，蔡總統在本次大選中雖然大勝，但在上述諸多挑戰下，卻不保證未來能交出亮麗成績。若未來經濟表現不佳，台灣選民很快就會有「悶經濟」感受，再次醞釀出前年底地方選舉的「庶民革命」氛圍，並以「鐘擺效應」回應完全執政卻無法搞好經濟的執政者。特別是在本次紓困上產生的混亂、遺漏或重複，顯示其規畫設計能力有不少盲點；以這種財經團隊應付全球變局，難道不令人擔憂？

執政者理當廣納各方智慧、團結國人，才能在困境中獲得較佳解方。天下至廣，非一人一黨所能獨治；既然執政黨整碗捧去，我們就看看，天下如何在一黨獨治之下，卻能有所突破並造福蒼生。