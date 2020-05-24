總統於日前就職，這一波內閣改組也已底定，國發會前主委陳美伶於辭官前一個多月諮詢業界、學者及智庫，並召開多次專家諮詢會議研擬了「後疫情時代台灣經濟發展對策」，於臨別前射七箭，期使疫情過後的台灣能站上世界中心，其用心可嘉。

不過，政治向來是一朝天子一朝臣，對於新閣，將卸任者的建言多半是馬耳東風，陳主委於官場打滾了大半輩子，對此自應了然於心。那麼，何以還是於臨別前提出這麼一份報告？顯然是一個多月來的研究有重大發現，如鯁在喉，不得不言。

自年初以來，各國因應這一波疫情（COVID-19）所採取的封城、封州，已導致貿易衰退、生產斷鏈，首季以季增年率（saar）觀察，美國經濟成長率為-4.8％、日本-3.4％、韓國-5.5％、台灣-5.9％、中國大陸-33.8％，全球所受衝擊為大蕭條以來僅見。令人擔憂的是，這個空前的衝擊除了帶來景氣蕭條，也改變了近半世紀自由化、全球化的走勢，全球貿易版圖的消長恐已難免。

這場疫情除了讓各國經濟衰退，也動搖了全球化的思維，前者猶可藉振興方案加以紓解，但後者則需調整戰略方能因應。這好比1950年代，發展中國家究竟該採出口導向發展輕工業？或者採進口替代發展重工業？各方看法不同，經濟部長尹仲容獨排眾議，發表「台灣經濟的困難與出路」一文力主發展外銷工業，這個選擇讓台灣經濟快速起飛，同時也使得台灣得以躋身亞洲四小龍。

當然，隨著時代往前，台灣不可能只發展水產罐頭、糖製品、成衣、鞋襪這類輕工業，1978年李國鼎起草「科學技術發展方案」，建議行政院設立科學園區，發展半導體產業，在行政院長孫運璿支持下，兩年後新竹科學園區成立，1986年行政院以開發基金投資一億美元設立台積電（TSMC），並請張忠謀主持大計，與此同時，科學園區在政府鼎力協助下，海外學人返國創業絡繹於途。當年這一決定讓台灣產業得以升級，如今電子、資訊產品已占我國出口五成，成為支撐台灣經濟的關鍵產業，若非當年這份「科學技術發展方案」力主發展半導體，政府做了正確的決定，台灣哪來今天的經濟成就？

如今我們又面臨全球環境的巨變，台灣在後疫情時代該走哪條路？該如何發揮自己的優勢，才能讓台灣能在亞鄰各國中脫穎而出，政府自應有所規劃。這份由國發會起草的「後COVID-19台灣經濟發展對策」，其所提的七個方向，也就是所射的七支箭，是極具參考價值的一份建言，我們摘其重點如下：

以台灣最具優勢的科技與醫療，打造大健康產業，是第一支箭。以提升企業具備數位化能力，發展零接觸經濟，是第二支箭；因應後疫情時代新生活、新商業模式，宜儘速讓勞動市場彈性化，此為第三支箭；再者，數位的運用已是大勢所趨，而台灣具有豐沛的工程師人才，加以政府開放資料（open data）行之有年，追求台灣成為亞太新創中心、發展資料經濟生態系則是這份方案的第四、五支箭。

此外，鑑於中美貿易戰及這一波疫情造成全球化供應鏈的斷鏈，並導致糧食供應風險升高，因此以協助企業調整全球布局，建構國內自主糧食安全來強化供應鏈韌性，為此方案的第六支箭。最後一支箭，也就是第七支是建置數位資本市場，這份方案認為台灣企業籌資過度傾向間接金融（向銀行借款），直接金融（自資本市場籌資）僅占兩成明顯偏低，為協助新創企業及早取得資金，應提升股權募資平台功能、研議創新性新板，而在資金奧援下新創企業才得以成長茁壯，並出現獨角獸。

我們認為這份「後疫情時代台灣經濟發展對策」充份揭示了全球經濟環境的變化，及台灣因應之道，箭雖然有七支，惟貫穿其間者惟「數位創新」四字而已，如何協助台灣的數位創新、調適相關法規、並提供數位創新充裕的資金來創造競爭優勢，實為七支箭的思維所在，這份建言值得新內閣參考並採行。

回顧六十多年來，執政當局也曾面臨不少抉擇，當年尹仲容的「台灣經濟的困難與出路」，李國鼎的「科學技術發展方案」，都為那些年代的台灣出路畫謀定策，也都做了正確的選擇，如今又逢全球巨變，台灣在十字路口上，該如何抉擇才能讓台灣維持優勢、甚至提升優勢，正是這一任內閣最重要的工作。

范仲淹在岳陽樓記寫道：「居廟堂之高，則憂其民；處江湖之遠，則憂其君。」自言不論在朝、在野都應先天下之憂而憂，如今陳主委雖已辭官，處江湖之遠了，惟其所提的七項建議若有利於台灣未來，居廟堂之高的新閣執行這七箭，有何不可？我們呼籲新閣速以跨部會的力量落實這份報告，該修法的修法，該鬆綁的鬆綁，勿令錯過時機，否則，悔之晚矣。