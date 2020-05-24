「反中」成為「生意經」，不但可供政黨「催票謀利」，「敢」的人更能發大財！

反中是門「好生意」，民進黨應該心領神會，不少黨員靠著反中獲取選票。總統蔡英文更是在九合一大選民進黨潰敗後，一路靠著反中「搶到槍」，鞏固了選票，最後在大選中大勝對手。反中牌確實好用。

這門好「生意」開始外溢到經濟領域，那些當初反中、拿著顯微鏡到處找中資的人，藉此攀上利益。最典型的例子就是時代力量前立委黃國昌，讓外界跌破眼鏡，竟然成為大同公司市場派獨董人選。這個機會完全靠「打中資」名聲而「結緣」，市場派被質疑有中資背景，因而選上有反中背景的他來自清。

更有意思的是，過去黃國昌在立法院時，每每批評某某某擔任企業獨董是「當門神」，現在輪到自己卸任立委沒幾個月，也要去當獨董，還號稱是為了公司治理、股東權益，彷彿他是天下唯一無私的人。

市場派邀請黃國昌當獨董，理由是藉此澄清「沒有中資」，黃國昌儼然變成「仲裁」，但就實質而言，「仲裁」和「門神」恐怕就只有一張紙的距離了。

靠罵中資、檢舉他人是中資謀利，早已不是新鮮招數，最明顯的當然是在標案競標中藉著指責對手有中資，而卡住其參與資格，台北雙子星標案中，已得標的南海集團因中資疑雲而硬生生被做掉。黃國昌因反中、打中資不遺餘力而得到出任獨董的機會，則開闢了另一條「反中」取財之路。