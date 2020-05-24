這一陣子，從南海到台海，從貿易戰到科技戰，從甩鍋新冠疫情到較勁國際組織，美國對付中國可說是招招殺機、刀刀見骨。很難想像，接下去會如何發展。

1971年季辛吉祕訪中國，迄今正好半個世紀。中美關係從建交前的戀愛期（1971至1979年）到建交初的蜜月期（1979至1991年），再精磕碰期（柯林頓任期）、警惕期（小布希任期）、遏制期（歐巴馬任期），到川普上任以來當下的敵對期，中美之間的世紀情，走了半個世紀。接下去是情已了，還是情未了？

中美50年世紀情，從結緣到結怨，說到底都跟「修昔底德陷阱」有關。1970年代，美國所以找上中國聯手對付蘇聯，是因為老大美國面對了老二蘇聯的挑戰與威脅，因此老大拉老三聯手對付老二。

蘇聯垮了之後，中國崛起。很快，中國GDP在2010年超過日本成為老二，修昔底德矛盾就開始出現在老大美國及老二中國之間，這時，戀愛、蜜月的感覺早已遠颺，進入了遏制與敵對狀態。

提出「修昔底德陷阱」概念的哈佛大學教授艾利森，研究人類近500年歷史，發現一共有16對老大老二關係，其中12對，即75%的機率，爆發了戰爭，剩下的4對，倖免於戰火。

以美國為例，美國做為全球霸主已1個世紀（從一戰結束、英國開始走下坡的1918年算起）或半個世紀（從1945年二戰結束算起），其霸權持久不衰，一靠強大的綜合國力，二靠永遠有這樣的國力去擊敗一眾挑戰及威脅到她的老二或老三。上個世紀，美國主要的老二對手主要為英、蘇、日3國，很幸運地都未爆發戰爭，卻各有各的特殊原因。美、英兩國是特殊的國與國關係，同文同種同體制，更重要的是，英國是自己參與了戰爭，國力趨衰，從霸主寶座走下來的。

第2對，美、蘇是核武相互威懾不敢妄動下，蘇聯因本身體制問題走向崩解了。至於美與日則由於日本從來不是一個正常國家（被美國駐軍），仰美國鼻息，不具挑戰美國的實力，儘管如此，美國還是藉1985年的《廣場協議》把日本打得元氣大傷。成了打老二專業戶的美國，進入了新世紀，還能一如既往成功地對付新老二中國嗎？

從中國成為老二的2010年開始，美國就決定將美國在全球軍力的60%部署在西太平洋，但這個旨在遏制中國的「重返亞太」戰略似乎效果不彰，中國不但在南海填土造島，以一帶一路及亞投行對沖美國的地緣封鎖，更在經濟、科技、軍事等幾乎所有領域拉近了與美國的距離，甚至在不少領域已出現倒轉領先之勢，這樣的形勢與趨勢就足以解釋川普執政當局的焦慮，以及對中國出手何以如此之重了。

那麼，怎麼看21世紀接下去中美關係的發展？不妨先看看3位戰略專家是怎麼看的。班農，作為川普最倚重的戰略家，在2017年1月川普上台之初就說「美中5至10年內必有一戰」。班農應該是看到了中、美差距正快速縮小，顯然非美國所能坐視與容忍。

季辛吉，今年4月發表文章，認為新冠病毒大流行將永遠改變世界秩序。當下的世界秩序是上世紀以來美國一手打造及主導的，那麼，「改變」之後呢？

季辛吉與班農顯然都有潛台詞：全球霸主或將易位，而且為時不遠。兩者的區別是，為了阻止這樣的情況發生，班農的預見及主張是戰爭；季辛吉則比較含蓄，最近他說，為避免戰爭，大國應幫助美國度過難關；又說「美國敗了，誰也不會好過，尤其是中國」。因此，戰或不戰，關鍵主要是在美國。李光耀生前就預見到了，他說美國既然無法阻擋中國的發展，那就得學習去接受一個實力更強大的中國；他又說「你不能阻擋中國的崛起，只有他們自己能這麼做─除非你想向他們宣戰。」

美國會甘於去「學習接受一個實力更強大的中國」嗎？當然很不容易，但關鍵還是在美國的「戰略智慧」。我經常講，中美之間的G2模式存在著很多可能，可能是鬥爭或戰爭，也可能是合作或交換，會怎麼走，由時間給答案。但有一點，不管如何走，台灣似乎都不易置身事外。至於中美的世紀情，究竟是情已了，還是情未了，當然也取決於美國的戰略選擇。

（作者為香港鳳凰衛視資深評論員）