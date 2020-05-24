大陸全國人大會議宣布，5月28日閉幕前通過「港版國安法」。外界普遍認為，這勢必又將在港島掀起一股風暴。治港本就不易，加上疫情延燒半年，全球「反中陣線」逐步形成，北京或許認為，與其怎做都遭指責，不如放手一搏，盱衡全局按既定步伐辦事更穩妥。

主管港澳的大陸副總理韓正日前會見港澳區政協委員時說了一句話，「這是中央慎重的決策，去年已決定」，用「慎重」兩字說明了決策的不易。

從港島來看，港英治理150年後回歸，法治基礎健全，自貿港地位無與倫比，但回歸後治理卻相對紊亂。首任特首董建華一度提出設置「中藥港」，產業政策不切實際可想而知。2002年推動 「23條立法」更引發50萬港民上街，成為主權移交後最大治理危機。2013年梁振英當政時，又因爭取特首的公民提名權，導致120萬人的「雨傘革命」。去年林鄭月娥時期「反送中」運動已讓北京按捺不住。

首先是對經濟民生不利。「反送中」導致去年港島GDP萎縮1.2%，是10年來首度下滑。經歷最嚴重警民暴力衝突的第4季，GDP縮水2.9%，各行業所受衝擊損失至少150億港元，不包括港股市值蒸發的16兆台幣。經濟萎縮、股市衝擊、流動收緊、營商惡化，企業活躍度降至2008金融海嘯後最低水平，不得不讓人思考，一場運動下來香港究竟得到什麼。在大陸經濟迅猛發展、粵港澳大灣區不斷突進之際，北京顯然不願看到香港墮落。

的確，港民能否接受，應視為北京治港政策的優先考量。但在美中貿易戰、後疫情時代，及美國選舉考量下不斷在全球構築「反中共同體」之際，北京不得不思考港島在未來的戰略意義。總不能讓「中國領土美國管」，讓港島成為「全球反中陣地最前線」吧？此其二。

韓正提「慎重」原因在此。去年「反送中」，特首林鄭表現已受公評，從立法會「修例」，到69大遊行、612爆警民衝突、占領立法會，林鄭立場一變再變，一再退卻，從堅決不撤修例、宣布壽終正寢，到立法會最終撤回，對港島治理已難取得正當性。韓正提到這是為香港好，也考慮了國際聲音，但思考到過去一年來的街頭暴力、本土恐怖主義猖獗，「港獨」、「黑暴」及立法會有人主張「攬炒」（同歸於盡），及外部勢力藉港打擊大陸，長此以往「一國兩制」必受衝擊，對國家及香港都不利。

港交所總裁李小加對港島變化感受最深。李在北京出生，廈大畢業，赴美取得哥倫比亞大學法學博士，隨後進入華爾街金融圈，先後任職美林、摩根大通中國區主席。他說，香港之所以偉大就因有「一國兩制」，然而一個制度能否獲取養分並滋長，在於取得各方信任，偏偏這點最難，也最需要時間。