美國去年退出《中程導彈條約》次日，時任美國國防部長艾斯培說，希望盡快在亞洲部署中程導彈。除了在亞洲重要的軍事基地關島之外，美國最可能與最先部署的盟國就是日本。美、日兩國經過一系列談判，最近已接近成熟階段，加上美國中程導彈與巡弋飛彈，經過不斷測試後已漸趨成功，相信華府與東京將在適當時機宣布他們的決定。面對此一新的形勢，北京應如何應對？

中、俄兩國對此都強烈反彈，強調將採取反制措施。大陸外交部軍控司司長傅聰說，在距離上海3000公里的關島部署中程導彈，會被認為「來自美國的很大的挑釁性行動，而且會很危險」，如果美國堅持這樣做，「中國不會袖手旁觀，必定採取反制措施」，並且警告日本、南韓及澳大利亞不得同意美國的要求。

莫斯科也揚言，若是美國在亞洲盟國部署中程導彈，俄羅斯將在亞太地區部署更多中程導彈，並在必要時對美國在亞洲盟國部署中程導彈的軍事基地發動致命的攻擊。

《中程導彈條約》曾被認為是全球軍控的重要里程碑，由美國總統雷根與蘇聯最後一位領導人戈巴契夫於1987年在華盛頓簽署，兩國相互承諾銷毀射程500-5000公里的中短程導彈。自1988年《中程導彈條約》生效後，西歐國家不再感受到莫斯科中短程導彈的核打擊危險，而俄羅斯也不再受美國在歐洲部署的中短程核導彈的威脅。

《中程導彈條約》減少了美、俄之間互相發動先發制人核打擊的風險，因為該條約限縮了締約國彼此發動核攻擊的選項。他們只能依賴預警時間更長的洲際彈道導彈發動核打擊，被攻擊的一方就有更多機會進行核報復攻擊。

近年美國不斷指責俄羅斯違反《中程導彈條約》，祕密在其境內部署中程導彈與巡弋飛彈，而在2019年8月2日正式退出。更重要的是，美國認為這個雙邊軍控條約並沒有約束其他國家，特別是讓中國能夠放手發展自己的中程導彈，已構成印泰地區的共同安全威脅。

美國堅決維持世界唯一霸權地位，反對中國的戰略擴張行為，決心對中國的軍事部署進行反制，反對任何其他國家主宰南海、東海、台海在內的印太地區。抑制大陸中程導彈的威脅，成為重要戰略目標。

中國不甘示弱反唇相譏，認為美國指責俄羅斯違反《中程導彈條約》、抨擊中國不受條約約束趁機坐大，純粹只是藉口，直指美國退出中導條約的目的，是要放手發展陸基中程導彈與巡弋飛彈的能力。因為《中程導彈條約》僅限制陸基飛彈系統，並未限制美國獨大的空中和海上發射的飛彈系統。

大陸必須認清國際現實，不要心存幻想。首先，北京不要以為美國與其盟國會為大陸的道德勸說所影響，放棄在亞洲盟國部署中程導彈與巡弋飛彈的計畫。北京身段再怎麼柔軟，華府、東京、首爾、坎培拉都不會為其所動，仍會依照既定進度在他們國境之內部署中程導彈與巡弋飛彈。

國際政治講究的是實力對比。美國既然認定俄羅斯違反《中程導彈條約》部署中程導彈，中國不受條約約束趁機坐大，自然要急起直追，在亞洲盟國部署中程導彈作為抗衡，以維持一定安全程度的實力對比。若是中、俄兩國認為美國的部署影響到他們與美國之間的實力對比，也可在他們的邊界或盟國加碼部署作為反制，當然也會形成亞太地區的核軍備競賽。

其次，在美國眼中，俄羅斯的蠻橫威脅有如虛聲恫嚇。在美、俄兩國都有足以毀滅地球數十次的核打擊實力清況之下，核武敲詐或是核武勒索已經沒有太大實質意義，反而只會強化美國與其盟國在亞洲部署中程導彈與巡弋飛彈的決心。

美國退出《中程導彈條約》目的有二：其一是不希望再眼睜睜地看到俄羅斯繼續違反《中程導彈條約》，祕密在其境內部署中程導彈與巡弋飛彈；其二是不希望中國趁機發展與擴充中程導彈與巡弋飛彈的實力。美國總統川普曾經不只一次地表示，俄羅斯若是希望重啟《中程導彈條約》談判，一定要將中國納入。

北京曾多次公開拒絕參加任何限武談判，但美國行將在日本部署中程導彈與巡弋飛彈的今天，是中國重新考量利弊得失的一個機會。