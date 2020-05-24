近幾個月新冠肺炎疫情嚴峻，兩岸為了防疫，幾乎停止了雙方人員往來與經貿交流，現在兩岸航點僅剩下4個航點，而航班也減少非常多。許多航點、航班是台灣根據防疫需要而主動取消，現在疫情緩和許多，台灣應主動恢復，遞出和平的橄欖枝，便於雙方人員往來，同時可因此增加貨運艙位供給，舒緩貨運費用大幅上漲的不利情勢。

而在人員來回方面，目前進出兩岸都要隔離14天，台灣方面是自主隔離14天，大陸方面要集中隔離14天，有些省市還要另加7天，台商來回兩岸就要隔離近1個月，非常不方便，造成台商無法回到工作崗位。

目前台灣已經超過1個多月沒有境內感染，再加上快篩技術逐漸成熟，希望中國大陸能比照韓商、德商等，對台開放「快捷通道」，對持有健康檢疫證明的台灣同胞免集中隔離，來回工作崗位自主隔離或自主健康管理即可。然而，僅有快捷通道，航點不開放仍無濟於事。在兩岸航班未全面恢復前，除了目前4航點之外，特別是台商雲集的廣東，希望政府能同意開放如深圳或廣州的包機，解決台商返陸工作的迫切問題。

兩岸經貿是台灣經濟成長的主要動力，然而疫情使兩岸往來中斷，導致台灣百業蕭條，航空業、旅遊業、飯店業、運輸業、夜市、伴手禮業等均受衝擊，可見兩岸人員往來與經貿交流對台灣經濟發展的重要性。

大陸最近也針對台商推出11條措施，涵蓋減稅、減免社保費用、幫助台商復工復產、協助台商參與「新基建」、鼓勵台商上市融資等，對台商在大陸的投資經營有極大幫助。同時各省市都出台若干措施來給台商紓困。以山東省為例，2月5日就出台《關於肺炎疫情支持中小企業平穩健康發展若干意見》，包括強化金融支持、減輕稅費負擔、降低營運成本，加大穩崗力度等，對台商提供了即時的紓困。

目前疫情相對緩和，希望兩岸盡速恢復人員、航班與貨物的正常往來，讓台資企業可恢復正常營運。在此之前，希望大陸建立「便捷通道」，讓台商可盡快回到工作崗位；也希望政府同意包機運送，協助大陸各地台商、台幹返陸工作，讓台資企業度過困境。

（作者為中國國民黨大陸事務部副主任、前海基會經貿處處長）