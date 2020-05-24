每一個人的相遇，命中註定都有一段故事。

2008年國小畢業的我便在爺爺的陪伴下到上海升學，對於當時的「台籍陸生」我很特別，因為我家不是台商身分，而且爺爺希望我不要「搞特殊」的諄諄教誨，於是並沒有就讀國際學校，亦或是台商學校的我，來到了一所沒有其他港澳台學生的普通公立中學。印象中，當時正值北京奧運會，也可謂大陸迅速發展時期，我家對面還是一塊工地，沒有地鐵，只有公車。

時間到了2010年上海世博會，為迎接世界各國、各地區遊客，我家對面已然建成了如今上海的一塊地標性建築——日月光中心廣場。伴隨它的則是聯結上海市中心區至郊區的重要交通樞紐——九號線。不知是機緣巧合，還是命中註定，同樣有著台灣身分的它和我一同在上海定居下來。更令我感歎的是，時隔兩年，0.72平方公里的工程就此建成，這樣的規模在台灣不知道要花費多少時間才能竣工。

與大陸生同場考試

2015年是我人生最重要，也是改變我世界觀的一年。在大陸，如果你想就讀藝術專業，就必須在高考前參加藝術考試，也就是所謂的「藝考」。身為非藝術生的我決定給自己多一個機會，於是報考了中國傳媒大學的戲劇影視導演專業。當時的藝考競爭機制，還未將港澳台生和大陸生分開考核。就這樣，我便有幸與幾千個大陸學生一同參加考試。

當然，也因為這樣的機會，我才真實的感受到曾經台灣新聞媒體和長輩口中的「大陸學生競爭力」。許多同學早在高一便參加藝考培訓，樂器、畫畫、表演，只有能讓老師記住你的展示，沒有你不敢做的事情。這樣幾千人報考一個專業的十幾個名額，一個人可能要同時參加十幾所學校的校考，就為了能被其中一所學校相中，如此的競爭環境激發著學生去探索更多的未知可能。這是對台灣，乃至世界其他地方來說，難能可貴的人生體驗。更重要的是，這些敢說、敢演的同學還只是大陸學生中的鳳毛麟角。

作為第十四名入學的我，在四年裡從這些同學身上學到了許多，他們不會因為我的口音而拋下同在表演課的我，在劇本構思分享會上更讓我瞭解到未曾看到的大陸生活，你會知道原來大陸的農村並非我們在台灣理解的鄉下，你還會知道大陸並非只有北上廣深這些發達城市，她的二三線城市已經或即將超越我們的台北。

不過，在這個信息交互的時代，同樣會產生信息的片面性。在我和其他專業的港澳台生交流時，我發現許多同學也有意願參加藝考，但他們以為我們並不能參與，甚至以為只有港澳台考試能讓他們就讀大陸高校。沒人去探索，而是在體制中遊蕩。

孤身一人赴陸面試

在北京就讀中國傳媒大學的第一年，我遇到了一個來自台灣輔仁大學的大三女孩。作為編導專業交換生的她，出於想要瞭解大陸影視文化的目的來這裡完成一個學期的學習。令我沒有想到的是，她在畢業後居然選擇孤身一人到大陸面試、工作。我聽她說，當時台灣已有電視台要簽下她，因為她和同學共同創作了一場室外真人秀作為畢業製作。但是當她和老闆提及自己有意願來大陸時，他立刻鼓勵她，「如果你現在不出去，可能就沒機會了。」

沒有親朋好友在大陸，更沒有任何資產的她，帶著勇氣和興趣來到了人生地不熟的長沙開始工作。我好奇的問她，「你覺得大陸人和台灣人有什麼不同？」她表示，「我感覺大陸的同事雖然有點利益之交，但大家都在朝一個方向前進，努力做好一檔節目。我在台灣雖然大家關係都不錯，但是我們整個畢業班，現在居然只有我在做節目。」

其實一開始她的生活挺艱辛的，碰到公司年會時還需要向我借五百人民幣來購置衣服，因為她的底薪不高，完全靠每完成一期節目來算提成。不過，當她完成了《明日之子》第一季後，她的生活和工作都算穩定下來。現在當我見到她，也許她還不是一個知名編導，更不是一個有錢人，但她選擇離開舒適圈，追尋自己的夢想，擁有更多的機會，我想，她應該也挺幸福吧。

在大學期間，我還與一檔與留學相關的網路綜藝欄目合作，開始採訪身邊的港澳台學生及外國留學生。我採訪的十幾個人中，有一個台灣男生也令我印象深刻。

原本考上台灣藝術大學戲劇科的他，卻在就讀不到一年便休學重考。經過一年的努力，他來到了中國傳媒大學的新聞系。我好奇的問他為何放棄成為一個演員的可能，他回答我，「因為我有一個新聞夢，想讓世界看到更多。」那我更好奇的詢問他，既然想當記者為何選擇大陸而非台灣，他只是笑了笑回答，「我想知道大家口中的大陸到底是怎樣的，而且新聞不就是要更多元化的學習和觀察嗎？」

一年後，我再次採訪他的學習生活，也同樣問道「台灣學生和大陸學生的區別」，他則用「小綿羊」來形容台灣同學，用「大灰狼」來比喻大陸同學。他還說，「在台灣，大家上課有種既來之則安之的感覺；在大陸，從課題選擇、素材搜集到實地考察、拍攝製作大家都非常講究，思維碰撞也是經常有的事。」

事實上，在我採訪的十幾個台灣學生中，絕大多數人都選擇畢業後留在大陸發展，但是會在台灣買房，以便未來能有一天回到台灣養老生活。不知不覺，在我成長的二十年來，大陸逐漸成為一塊鍍金、發展、追求夢想的地方，而我們的台灣則成為了安居養老的選擇。

選擇勇敢出外打拚

這次由於疫情原因，許久沒在台灣生活那麼長時間的我，也聽到、看到了當代台灣人對大陸或大陸人的認識。我很驚奇的發現，無論是我親戚，還是我的小學同學，他們都會提到「在大陸突然消失」這個傳聞。但是這個小學同學又說道，「可是我在想，你在那裡挺自由的呀。」

今天，我並非想說大陸有多好，每個地方都有屬於自己的好與不好，我想在這裡和每個人分享大陸不只是你看到的那個樣子。沒有人想背井離鄉來到一個陌生的環境，我們只是選擇了適合發展的地方；沒有人不愛自己的家鄉，我們只是選擇在外打拚，為家鄉爭光。（張益誠／上海戲劇學院碩士生）