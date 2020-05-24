中央流行疫情指揮中心陳時中部長日前表示，國內社區很安全，防疫已通過期中考，期末考要靠疫苗了。5月16日，世界衛生組織宣稱新冠病毒永遠不會消失，後防疫時代人們要與病毒共存。目前全球有多國疫情仍熾烈，短時間應無法平息。台灣始終會有境外移入感染者的疑慮，後防疫時代全民打疫苗可能是唯一解決的手段。

國外有很多製藥廠正積極研發新冠疫苗中，都想搶得先機，台灣要分到「外國製疫苗」一杯羹的機會很渺茫，只能靠自己研發了。5月6日，台灣某生技公司宣布，該公司研發中的候選疫苗，採用不活化全病毒製造，經小鼠接種試驗，其血中可產生高力價的中和抗體。目前正進行毒理試驗，最快明年秋天可量產供民眾使用。

5月16日，美國總統川普在記者會中宣布已成立疫苗開發「神速小組」，年底前要製造出上億劑疫苗，可見美國對該疫苗有急迫性的需求。目前美國某疫苗公司研製中，且於3月16日已作人體試驗的疫苗為mRNA疫苗，為類似死毒疫苗劑型。5月19日，該疫苗公司公布初步試驗成績，指出受試者都能產生抗體，疫苗成功有望，此一宣布使得道瓊指數大漲近千點。筆者認為全球以mRNA基因重組技術研製的多種疫苗，至今都未能成功，川普所期待的新冠疫苗應該也不會例外。

英國某疫苗廠和牛津大學聯手開發新冠疫苗，6隻獼猴先注射研發的疫苗後，再讓其暴露在高濃度新冠病毒中，全數獼猴在28天內都產生抗體，雖然獼猴無臨床症狀，但在鼻腔粘膜組織發現有大量複製的病毒。5月19日，美國哈佛大學教授在科學雜誌撰文指出，獼猴打了疫苗，雖可產生抗體，但鼻腔粘膜有大量的病毒，顯示疫苗未能有效對抗病毒。英國政府資助此研究案9千萬英磅，約台幣32億元，外媒稱疫苗開發可能燒大錢，但不一定有成果。美、台研發的疫苗，初步試驗也都能產生抗體，但是否也是如此下場呢？

根據世衛統計資料顯示，新冠病毒在部分感染病患身上會造成肺臟嚴重浸潤性病變，即大家常聽聞的肺臟毛玻璃樣病變，或稱肺臟細胞激素風暴病變。日前歐美常報導，新冠病毒造成三分之一患者有腎衰竭病變，不少孩童有嚴重川崎症，可能都和此細胞激素風暴有關，此為白血球對新冠病毒過度免疫反應造成。

因此，新冠疫苗的研發必須注重其在人體能誘發適度的白血球免疫反應，以備在感染該病毒時，能阻止人體該風暴的發生，此稱為細胞性免疫。目前英、美、台等國研發的疫苗，只著重誘發抗體的產生，即體液性免疫，其不足具保護作用矣。再則，新冠病毒主要由人體口、鼻、眼粘膜組織入侵，需靠分泌性IgA和IgM抗體行保護作用。若靠施打死毒或基因重組疫苗產生的IgG抗體作保護，其效力有限。

筆者以研製動物用冠狀病毒疫苗的經驗，認為要引發細胞性免疫反應，及產生有效抗體，疫苗種毒的篩選純化，研製鼻腔噴霧或點鼻劑型弱毒活毒疫苗，才能達成此特殊的免疫反應。縱觀目前全球正研發的上百種新冠疫苗，似乎沒有這類疫苗，因其研發過程需作疫苗種毒株的篩選純化、病毒毒力迴歸試驗等，費時費工，不是1、2年內就可有成果的，急功近利的廠商根本沒意願投資。

值此後防疫時代，陳部長會解除某些禁令，但他堅持不作普篩，又無信心解禁口罩，期末考要靠的疫苗又可能遙遙無期。因此，在沒疫苗可用前，大家就戴口罩當作打疫苗吧！

（作者為前台灣省家畜衛生試驗所所長）