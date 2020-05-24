蔡英文總統的520就職演說，涉及兩岸部分四平八穩，但因未提九二共識，仍引來對岸智庫學者一陣猛批。九二共識有那麼重要嗎？記得當初江啟臣在國民黨主席補選獲勝發表就職演說時，也因未提到「那幾個字」遭致非議；直到他在接受前主席洪秀柱的網路節目專訪時表示，自己雖然生長在台灣，但從血緣、文化和歷史來看，他「也是中國人」，中共國台辦才透過旗下媒體發表評論說「這是不錯的開始」。

其實，我認為兩岸論述並非不重要，但關鍵還是在於「互信」。九二共識是兩岸政治談判的基礎，但真正要形成兩岸的心靈契合，更重要的是認同問題，即文化認同和民族認同。如果兩岸老是在九二共識這個名詞上做文章，跳不開這個語意學的障礙，則形同「搬石頭砸自己的腳」，永遠只能停留在原地踏步。

在民主國家，政黨成立的目的就是要取得執政地位。國民黨今年初「二合一」敗選後，有人在氣急敗壞之餘說，「就讓民共直接對決好了！」，國民黨不要當「剎車皮」；更有藍營少數急進者，甚至和對岸的「武統論」者隨聲唱合，硬是提供綠營一頂「親中賣台」的帽子給國民黨戴。

覆巢之下無完卵，失去政黨輪替的舞台，國民黨哪有在台灣立足的餘地？所以，既然敗選處於在野地位，國民黨必須扮演「忠誠的反對黨」角色，發揮制衡和監督的功能，勿讓執政黨因開車超速而飆過了頭。國民黨現在掌握15個縣市的執政權，不是沒有東山再起的機會；當務之急是要拿出亮麗的成績單，讓轄區民眾有感；切忌「坐這山，望那山」，搞得一事無成。

明年是中共建黨一百年，過去國共曾為中國現代化的何去何從，進行兩條路線的鬥爭；1949年兩岸分治，國民黨在台灣的經濟自由化建設，曾是對岸統治者學習的模式；台灣的政治民主化建設，也曾是對岸人民羨慕的對象。中共目前正為實現「中華民族偉大復興」的第一個階段目標奮鬥，國民黨卻在台灣失去了執政的地位。如果兩岸要進行一場和平競賽，國民黨就應痛定思痛，奮起直追。

國民黨既要重返執政之路，就必須先正確評估形勢，在明確戰略目標後，再擬訂一套可以靈活運用的戰術。受新冠肺炎疫情影響，國際政經秩序現正處於「典範轉移」的時刻。蔡總統在520演說提到疫情造成的改變時表示，「是挑戰，但也是機會」；國民黨雖處在野地位，但應責無旁貸，提出對內促進經濟復甦、對外保障台灣安全，以及讓台灣走出去的選擇方案。這些都會牽動兩岸關係，而在台灣政治光譜上，只有國民黨有足夠的經驗和能力把來自對岸的阻力化為助力，是以國民黨當然不能變成兩岸的旁觀者。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）