兩岸關係在蔡英文總統就任後，將展開新的一頁，大陸國台辦及領導人近日也相繼發表兩岸關係的談話，將影響未來兩岸間的互動。

蔡總統在就職演說中對於兩岸關係著墨並不多，顯示她對於未來兩岸政策原則的堅持、處理兩岸事務的自信，以及對於兩岸關係的期望並不高，因此將施政重心平均置於其他領域。

蔡總統演說中重申第1任說過的「將持續遵循《中華民國憲法》，與《兩岸人民關係條例》，來處理兩岸事務」。由於現行《憲法》及《兩岸條例》仍有一中的法理意涵，蔡總統擬藉強調此兩項法制以向大陸宣示她仍會遵循一中的原則以處理兩岸事務，因此她才會主動說這是她「維持台海和平穩定現狀的一貫立場」。但不同於上一次的演說，她並未再次重申尊重九二會談的歷史事實，等於直接否定了大陸非常重視的「九二共識」。如果說上次就職演說後，大陸仍期待蔡總統補強「未完成的答卷」，這一次蔡總統是直接將部分答案刪除了，對於北京當局的刺激可想而知。

蔡總統這樣的說法其實是給了對岸模糊的訊息，如果說蔡總統是想藉由強調憲法及《兩岸條例》傳遞穩定兩岸關係的意圖，但對於九二共識卻又吝於承認，實在是讓北京及外界不了解她真正的兩岸關係定位是如何？

因此，毫不意外地，國台辦直接強烈地批判了蔡總統的就職演說及其兩岸政策，指「民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的九二共識，單方面破壞兩岸關係和平發展的政治基礎」。若說上一次北京當局還在期待「答卷」，這一次是直接認定蔡總統無意在未來4年接受一個中國的原則，且是在「以疫謀獨」，持續推動台灣獨立。

緊接著大陸兩會，中共領導人對台政策的宣示就格外引起關注。大陸國務院總理李克強在工作報告中對於兩岸關係的部分文字也不多，似乎顯示大陸今年的施政重點在於抗疫及振興經濟，並未特別重視對台政策。這也代表大陸對處理對台事務的自信，蔡總統的遵循憲法談話產生了一定的降溫作用，以及如大陸軍事學者喬良所倡議的處理台灣問題不宜過於急躁，目前仍應以推動經濟發展及培養綜合國力為要。

李克強強調仍要「堅持對台工作大政方針」，亦即「和平統一、一國兩制」的原則。李雖然刻意不提大政方針的具體內容，但仍代表大陸目前上述對台政策的基本原則未變。但接著他說「堅決反對和遏制台獨分裂行徑」，顯示北京認為蔡政府正在推行台獨作為，將積極加以反制。可以預期此一反制的作為將包括外交、軍事、經濟及兩岸交流的部分。

但大陸對台「官民分離」的政策也未變，李仍強調要「完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展，保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施」，此所以在兩會前大陸又公布了《惠台11條》措施。有謂李克強在報告中未提「九二共識」，代表大陸也不堅持此一說法了？但大陸政協主席汪洋在參與政協小組會議中立刻又重申了此一說法，顯示能體現一中原則的九二共識仍是大陸未來與台灣和平發展的政治基礎。

（作者為淡江大學國際事務學院院長）