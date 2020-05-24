自5月20日起，蔡英文總統正式展開她的第二任總統任期，各界高度關注她的就職演說，做為在野的一員，拜讀蔡總統的就職演說後，我的解讀如下：

一、後疫情時代，我國危機深重。這次世界性疫情，不少有識之士如季辛吉，已看到是如同冷戰般的歷史變局，自鐵幕崩塌後，「世界是平的」一度是生活日常，但是現在世界一分為二的斷裂聲在各層面已清晰可聞。

我們台灣的大危機是來自於台灣正位於政治和經濟世界版圖的斷層線上。蔡總統的論述，第二段的標題為「空前的挑戰和絕佳的機會」，雖然提及後疫情時代的變局，但是對台灣的特大危機太輕描淡寫。是的，中華民國比其他國家更危險！就像70年前，我們是地緣政治的前線，但是也成了新型「貿易戰」和「科技戰」的前線，蔡總統從中看到的機會，我們看到了危險！

二、疫後民生困苦初顯，政府無力兩面作戰。蔡總統將六大核心戰略產業發展繫於公共需求，但是疫後民生困苦方興未艾，人民仰望社會安全網紓困，重重壓力都在政府財政能力上。而美元寬鬆橫流，公部門債臺高築，已經需要向未來借貸用以紓困，又何能兩面作戰？蔡政府至少應調整錯誤的政策減少浪費，例如，普受質疑的部分「前瞻」計畫，進而勉力應付產業發展和社會安全，就職演說的這部分內容才像玩真的。

三、兩岸對抗加劇，台灣成為抗中前線，國安風險大增。蔡總統雖稱依《憲法》和《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，先不說《憲法》憲法和《兩岸條例》最近都被民進黨立委耍弄了一番，蔡總統不承認憲法衍伸的九二共識，又不尋求其他替代方案，兩岸既無政治基礎，「和平、對話」不可得，「對等、民主」無從談起，只剩下冷對抗。觀察蔡總統強調「價值共享」、「印太區域」，卻不談中華文化，似乎不懼成為東西方的前線，亦不提台灣為此將付出的代價，國安風險將大增。

四、修憲品質堪慮，民國歷史堪憂。修憲雖是立法院職權，修憲委員會卻非常設單位，立法院一般立法品質即堪憂，修憲涉及總統及五院職權，複雜度很高，又無優秀幕僚單位，修憲由立法院擔綱品質堪慮。如要認真從事司法及考、監兩院改革，立法院程序恐怕要先改，蔡總統應該如同4年前一樣，一併發動國會改革，我們實不敢想像修憲此等大事如何一樣靠「喬」的。

更重要的是，蔡總統和民進黨對憲法缺乏尊重，憲法是法律也是歷史文件，承載民國109年歷史的延續，可以與時俱進，卻不應該妄圖斬斷歷史。中華民國不只蔡總統說的70年，我們擔憂修憲以「台灣價值」為名，卻成為群魔亂舞的幹話場，侮辱憲法尊嚴。

五、台灣共識值得追求，但是無法從霸凌歷史記憶得到。蔡總統開篇從台灣共同體出發，本文則從台灣人民所面臨的內外挑戰開始，結論倒是所見略同，如要面對這些挑戰，台灣共識值得、也應該追求，但是共識不會由霸凌不同的歷史記憶產生，尤其不可能將台灣歷史拆成兩段：民國81年之前是黑暗時期，81年之後民主來臨大放光明；因此在黑暗時期和政府沾上邊的，都是幫助威權的嫌犯，而反政府一律是民主鬥士、民主聖地！蔡總統的「轉型正義」若只是將一部分人的人生永遠釘在恥辱柱上，而不是追求公正的歷史評價與和解，如此的歷史觀只是讓社會益形分裂，更奢言追求「台灣共識」，形成共同體！

（作者為世新大學法學院客座教授、行政院前政務委員）