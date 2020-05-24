美國川普總統上台後，掀起「逆全球化」浪潮，新冠疫情發生，各國又出現「自給自足」聲浪，台商面對這種從全球化「長鏈」變成在地「短鏈」的生產趨勢，如果不能找到有效應對策略，可能受傷嚴重。

「全球化」是企業為追求最大效率與最大獲利，依各地比較利益，在最合適的地方研發與生產，但川普大喊「美國優先」，希望廠商把製造活動移回美國，以增加國內就業，減少貿易逆差。新冠疫情爆發後，不少人希望戰略物資自給自足，要求企業將生產線和供應鏈移到境內。

假設成真，地廣人多的經濟體將具有先天優勢，對台灣則非常不利。

假設幫美、歐代工的台商，都搬到美、歐生產，主攻大陸市場的則在大陸生產，台商勢必在成本和管理面臨更大的挑戰，處境會越來越困難。

日本媒體報導，美國蘋果公司有意扶持大陸電子製造服務企業立訊精密工業，投資iPhone金屬機殼供應商可成科技，蘋果的策略是希望扶植更多供貨商，增加議價能力以降低成本。同時，如果立訊精密參與iPhone組裝，將象徵大陸企業技術實力提高，有利iPhone在中國的形象。

大陸是蘋果重要市場，蘋果要賣手機到大陸，大陸希望蘋果扶持大陸的組裝廠也是很合理的事，事實上，大陸一些手機代工廠，技術也不差。

美國特斯拉要賣電動車到大陸，在上海設立超級工廠外，也扶持大陸供應鏈，例如在電池領域，特斯拉最初與日本松下合作，目前發展成松下、LG化工、和大陸寧德時代3家電池供應商。

未來台商必須要有獨特技術能力等利基，或是有強大的品牌，才能在變局中立於不敗之地。對2300萬人口的台灣，不知還能留下什麼？