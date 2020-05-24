世界衛生組織（WHO）於5月18、19日首度開放線上世界衛生大會（WHA），看到不同國家面對新冠病毒威脅下的因應，也有國家政要親自說明該國對全球衛生可提供的協助。當然，更聽到不少與會國家代表對台灣防疫的讚譽及未來參與WHA的支持。

回顧2003年SARS流行時，我國鄰近疫源地受創最重，日、韓未受波及，西方國家也僅加拿大多倫多有受疫情肆虐的切膚之痛。那時紐約市長特地走訪中國城，降低疫情時對華人的歧視與「黃禍」的言詞攻擊。雖然那波流行台灣共有346位SARS病例與73人死亡（其中11位為醫護人員），但造成醫療體系極大的衝擊，此後每家醫院加強防疫物資盤點，並強化感染防制，加上邊境管制與社區防疫的積極作為，致使今年截至5月24日僅有441位新冠病毒確診病例，其中僅有55位本土病例，醫療機構中僅3位護士、1位長照護理師與1位清潔工感染，共有7人死亡。

反觀歐美，有些地區遇新冠病毒大流行來襲時，既沒足夠的防疫物資與隔離檢疫整備規畫，醫院內又無動線管制，以及不同汙染與潔淨區節點管控消毒之落實，許多國家重蹈台灣當年SARS疫情造成醫護人員病亡之覆轍，可惜我國又是世衛組織孤兒，未能及時提供寶貴防疫經驗以降低他國醫護人員死亡。

台灣在此首波新冠病毒疫情中，因全國醫護與公衛防疫人員的辛勤、各醫院行政首長的全力投入指揮作戰、民眾早普遍自發配戴口罩與減少群聚，加上其他有效防疫政策，致本土病例僅55人，遠小於境外病例350人，幸好沒有造成醫院、長照機構與社區的大流行。然而在一片掌聲中，只要全球疫情一天尚存，必須集全國人才如臨深淵般的審慎規畫。

至今我國的防疫策略是謹慎有餘但宏觀不足，在沒有免疫力的可感染民眾數過多，他國疫情變數仍大，加上目前新冠病毒檢測量能有限，若仍不積極發展或引進高敏感度與專一性的快篩檢測法，今冬一旦遇人流感、禽流感與新冠的三大病毒夾擊，在無有效新冠病毒疫苗之下，將面臨更嚴峻的考驗，因而如何盡早未雨綢繆極為重要。

顯然地，下一波疫情火苗將由「境外移入病例」點燃流行之火，因此依不同國、地的流行風險，盡早規畫有效的檢測與檢疫策略至為重要。當然，旅客先住防疫旅館可提供臨床觀察與採檢深入探究，再依旅客不同來源國、地的疫情現況、檢測量與通報可信度，邀請傳染流行病學家綜判隨機抽樣比例，合併病毒核酸、抗原或抗體的三合一檢測。

另疾管署宜將我國以衛生資訊進行多種傳染病的即時快速偵測強項，先建立如類流感的「全國類新冠病毒的輕重症之症候群偵測」，再協助中、低收入國推動此臨床、病毒、抗體與環境的整合偵測，減少疫情衝擊與死亡。

此外，更應提供他國台灣特有的機構內動線管制「院外分流、汙染分區與節點徹底消毒」之防禦策略，有效阻擋飛沫、接觸及環境媒介的傳播，以截斷「社區─醫院─社區」的惡性循環傳播，保全醫護與民眾的生命。

新冠病毒正考驗WHO是否重視全球的健康福祉，WHO應虛心明瞭各國值得學習之處與實況，盡早摒除政治壓力，以降低全世界不必要的傷亡。

（作者金傳春為台大流行病與預防醫學研究所兼任教授、台灣公共衛生促進協會顧問，顏慕庸為台北市立聯合醫院感染科醫師，陳世英為台大醫院急診科醫師）