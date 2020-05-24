連續42天沒有本土案例，每天下午中央流行疫情指揮中心的記者會天天行禮如儀，觀眾已看得有點疲乏，再不變點花樣，恐怕有收視走跌的危機。

然而，編劇已江郎才盡，主角的演技又十分有限，劇情實在難以出現重大轉折，只好從一些花絮上著手，看看能不能再吸引觀眾的眼球。指揮官陳時中穿著花襯衫到屏東墾丁推廣旅遊，是蔡政府防疫大河劇的最新橋段，相關媒體依然熱情宣傳，但能否發揮帶動票房的效果，就看是不是真能切中民眾的需求了。

自從「嘉玲」加入防疫中心記者會的演出、成為最新卡司後，身為第一男主角的陳時中也改變了戲路，防疫指揮中心成了農委會的行銷單位，「阿中帶貨王」天天行銷台灣的農產品，總算創造了幾天的高潮。

但是面對蘇內閣一塌糊塗的紓困作為，單單依靠陳時中沖喜式的表演，已經按耐不住民眾的失望甚至憤怒之情，於是，阿中部長決定把表演的場地拉到戶外，藉此營造出一種親民的氛圍，企圖再創一波收視高峰。

阿中部長首先選擇到國內知名的魯肉飯連鎖店，示範防疫新生活。大熱天，他穿著西裝、打著領帶、戴著口罩進入有隔板的餐廳吃魯肉飯。老實說，這個表演不算太成功，因為整個場景看起來就很累贅，再加上陳時中一板一眼的特質並不適合做這樣的演出。畢竟，阿中部長本非有趣的人，而且他開口閉口談防疫、談牙齒保健，讓整個「吃飯秀」根本無法釋放出一種「從現在開始，大家可以輕鬆自在過生活」的訊息，而是讓人感覺十分緊張，彷彿台灣的疫情還處在高峰似的。

或許是為了更接地氣，日前陳時中脫掉沉重的西裝領帶，換上熱情的花襯衫，跟著屏東縣長潘孟安到了墾丁大街。現場人擠人、徹底違反防疫中心「維持社交距離」的規定不說，在地民眾看到笑臉盈盈的潘孟安，不禁大怒，因為屏東還有多處正在淹水，身為縣長，潘孟安怎麼還有功夫來這裡蹭陳時中、一副歌舞昇平的樣子？

有網友說，如果這種情況是發生在高雄，那市長韓國瑜不知道要被罵成什麼樣子了！其實，網友可能是過慮了，一路走來十分「政治正確」的陳時中，怎麼可能在此時此刻去推銷高雄？別忘了，他的兒子還是罷韓T恤的設計師呢！當然，如果陳時中願意移駕到高雄，或是其他非民進黨執政的縣市去推廣防疫新生活，就更能證明，他真的是防疫的全民人氣王。

陳時中一下推銷台灣農產品，一下推銷墾丁遊遊，證明連防疫中心都知道，現在重心早已移轉到疫情的防治工作之外，無論是農產品的滯銷或是觀光業的衰退，都顯示疫後重振經濟非常重要。而這個工作，絕非經濟門外漢的陳時中，以種種蜻蜓點水、花拳繡腿式的表演，就可以達成效果。

陳時中已經完成他階段性的任務，以疫情報告為主軸的指揮中心長壽劇也可以結束了。蔡英文總統的第二任伊始，疫後振興經濟的大戲該上檔了。

（作者為資深媒體人）