無色覺醒》 賴岳謙：蔡英文520演說二！台灣經濟發展何在？(圖/總統府)

歡迎收看《無色覺醒》第637集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「蔡英文520演說二！台灣經濟發展何在？」

近日蔡英文總統520就職典禮所發表的談話成為各界關注焦點，內容不僅回憶前四年的執政成績，也簡述了未來四年的執政目標。不過隔天股市的反應卻未如預期，僅有小幅成長。由此看出，外界對蔡政府未來四年的產業政策並不買單，民眾普遍對台灣未來發展表示擔憂。

除此之外，蔡英文在這次演說中也花了很大的篇幅在談論口罩國家隊及台灣防疫的成果。要知道，台灣抗疫能有這樣佳績，是台灣人民的功勞。多虧民眾有相當高的防疫意識，在政府還在為是否配戴口罩爭論不休時，早就自發把口罩和酒精隨身攜帶，時刻準備就緒來因應疫情。

此外，演說中所提的修憲議題也相當受矚。目前下修最低投票年限皆為朝野兩方的共同目標。然而，法令的調整是遠遠不夠，還需在教育上做出相應的改革。加上，再調整投票年限後，參政權的年齡是否也要調低，這點也是值得學界持續做探討。

回顧蔡總統執政的四年，前瞻基礎建設無疑是執政黨施政的重點。除了先前的8800億的預算外，今年度立法院更是追加到了1兆5000億的規模。除了相關資金仍無法與他國相提並論，翻開政策細節也未看到相對應的產業經濟政策結合。這也難怪各界不斷有質疑的聲音，懷疑前瞻基礎建設到底能帶來多大的經濟效益。

可以發現，蔡政府對於未來產業的投資是相當貧乏。總規模破兆的前瞻基礎建設，大多著重在鐵道建設，對新科技等世界趨勢卻較少琢磨。甚至連在對鄰國的新南向政策也未提出明確可行的方案。也就是說，若未來四年政策走向真如演說內容所述，那對於台灣的未來也不用抱有太多期待……更多分析請看影片解說！