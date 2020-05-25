新冠肺炎疫情持續衝擊全球，一些國家輿論矛頭指向大陸，美國撻伐之聲更是激烈。尤其川普總統一改過去中美貿易協議對美國有利，希望大陸貫徹執行的說法，改口貿易協議意義不大，不排除未來重啟關稅制裁，甚至威脅中斷與大陸所有關係。

美國商務部配合演出，動作頻頻，尤其在高科技產業方面下手更重，頒布新出口禁令，要求使用美國技術或軟體的半導體業者（包括美商及外商），在未取得美國政府許可之前，不得直接供貨給華為及其相關企業。雖依照前例延長華為臨時許可證90天，卻特別強調是最後一次。北京強烈反彈，大陸商務部宣稱，將採取一切必要措施，反制美國違反公平原則與市場競爭的手段，維護陸企合法權益，中美新一波衝突一觸即發。

加上香港因素，中美關係已經質變，面對新情勢，北京不能等閒視之，有必要重新擬訂新策略或調整既定路線。新冠疫情對美國傷害太大，不管在社會、經濟或金融市場層面，都極為罕見，加上香港問題引發的意識形態對立因素，美國反擊的力道不會太小。疫情稍緩後，可能隨之而來的經濟報復與制裁，更須留意。換句話說，疊加在疫情之上的貿易戰，激烈程度會遠勝於以往。這絕非危言聳聽，從最近美方的一連串發言與動作，可感受到這股山雨欲來風滿樓的氣氛。

幸運的是，之前為因應貿易戰的衝擊與壓力，大陸已加速調整經濟體質，奠定良好基礎。其中包括內需消費擴大、投資效率提升、產業升級轉型等，都已擬定具體策略與方向，積極執行與落實，成效也一一顯現。以消費為例，近5年消費對經濟成長貢獻平均已在6成以上，而與消費關係密切的兩大指標：居民人均可支配收入及消費支出，2019年分別突破3萬及2萬元人民幣，來到3萬733元及2萬1559元，寫下新的里程碑。這不只象徵經濟轉型有成，也代表未來14億人口的消費市場潛力，將成為最重要的經濟成長引擎。

除此之外，北京將啟動一系列新基建，預估初期投入規模高達50兆人民幣，將近大陸GDP的一半，背後除有藉基礎建設投入拉抬經濟的動機外，還帶有促進產業升級轉型的意味，甚至希望能夠藉此進一步掌握新興戰略領域的關鍵技術。整體來看，就是想要搶先一步布局，避免美國經濟制裁行為造成更大的傷害，同時也可厚植自身科技實力，搶占國際話語權與市場地位。

方向完全正確，但面對美國接下來排山倒海的攻勢，光是內部改革可能還是不夠，更重要的，恐怕是必須做好長期應對外部環境改變的思想及工作準備，因應後疫情時代中美新情勢，北京需要預擬18套改革劇本。在最壞情況發生的前提假設下（可能是美國全面經濟制裁），大陸不但要持續推動改革與開放，堅定提高居民收入及生活水準、加速產業升級轉型，更要及早進行沙盤推演，模擬疫情造成的中美衝突加劇與逆全球化趨勢，對大陸市場可能的傷害及因應對策。外部環境變化迅速，無法完全操之在己，想把風險降到最低，得及早做好經過深思熟慮的備案。

從制高點來看，大概有兩個思路，分別為引進來及走出去。一方面，持續改善市場環境、加大市場開放力道，吸引全球企業及資金進駐。而且，格局還不能太小。因為外在美國的強大壓力，恐會造成外資的投鼠忌器，如同這次美方新出口禁令逼台積電選邊站一樣。因此，要有效將外資引進來，勢必大開大闔開放市場經濟，不能開小門走小路。

另一方面，還要走出去，加大一帶一路推動力道，阻擋逆全球化趨勢，同時避免外部正向循環因美國經濟制裁而斷掉。這樣做的好處，除了可以讓陸企在全球供應鏈加速重組過程中，找到新的出海口外，也有機會重塑一個有別於美國主導的新國際經貿體系。對於後疫情時代可能形成的以鄰為壑現象，這絕對是北京必須認真思考的。

中美之間的矛盾與衝突，將是一個長期的結構性問題，美國財政赤字加速惡化，已非冷戰時代用經濟力量拖垮蘇聯的那個美國，但大陸的經濟壓力也不小，與其將精力放在對美國的口水戰，不如備好糧草做妥因應新衝突的準備。